Cuándo y contra quién jugaría la Selección Argentina en 16avos del Mundial 2026
La Selección Argentina se clasificó a 16avos del Mundial 2026 tras el 2-0 ante Austria y ahora espera rival entre los equipos del Grupo H.
La Selección Argentina ya sacó boleto a los 16avos de final del Mundial 2026. El triunfo 2-0 ante Austria en Dallas le aseguró al equipo de Lionel Scaloni un lugar en la próxima instancia, aunque todavía resta definir si avanzará como primero o segundo del Grupo J.
La clasificación quedó sellada con una fecha de anticipación gracias a las victorias frente a Argelia y Austria, por lo que la Albiceleste ya no puede caer al tercer puesto de la zona. Ahora, toda la atención está puesta en conocer su ubicación final y, en consecuencia, el rival que le tocaría en la siguiente ronda.
Si el equipo de Scaloni termina en el primer lugar del Grupo J, se enfrentará con el segundo del Grupo H. Hoy, ese puesto lo ocupa Uruguay, aunque el panorama todavía está abierto y también podrían terminar allí España, Cabo Verde o Arabia Saudita, dependiendo de lo que ocurra en la última fecha. Por eso, a esta hora, el rival de Argentina en 16avos sería el conjunto uruguayo, aunque la tabla del Grupo H todavía puede cambiar de manera considerable en la jornada final.
Qué necesita Argentina para terminar primera en el Grupo J
La Albiceleste quedó muy bien posicionada para cerrar como líder de su zona. De acuerdo con el escenario actual, si Jordania y Argelia empatan, Argentina se asegurará automáticamente el primer puesto del Grupo J sin necesidad de esperar nada más.
Con la victoria ante Austria, el conjunto argentino llegó a 6 puntos y dio un paso clave rumbo a la próxima ronda, además de ratificar su gran arranque en la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Mientras tanto, el cuerpo técnico y los hinchas ya empiezan a sacar la calculadora para proyectar un camino que, por ahora, mantiene viva la ilusión de otra gran campaña mundialista.
Cuándo jugaría la Selección Argentina en el Mundial, con días y horarios
En caso de finalizar primero en su zona, el conjunto de Lionel Scaloni ya tiene confirmado el calendario de partidos que le espera de acá a una hipotética final, siempre y cuando supere cada una de las fases. Para que los hinchas ya vayan agendando, este es el calendario con sus días y horarios:
- Dieciseisavos de final: Viernes 3 de julio, a las 19.00
- Octavos de final: Martes 7 de julio, a las 13.00
- Cuartos de final: Sábado 11 de julio, a las 22.00
- Semifinal: Miércoles 15 de julio, a las 16.00
- Final: Domingo 19 de julio, a las 16
*Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
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