Cuándo y contra quién jugaría la Selección Argentina en 16avos del Mundial 2026

Con la victoria ante Austria, el conjunto argentino llegó a 6 puntos y dio un paso clave rumbo a la próxima ronda, además de ratificar su gran arranque en la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Mientras tanto, el cuerpo técnico y los hinchas ya empiezan a sacar la calculadora para proyectar un camino que, por ahora, mantiene viva la ilusión de otra gran campaña mundialista.

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Cuándo jugaría la Selección Argentina en el Mundial, con días y horarios

En caso de finalizar primero en su zona, el conjunto de Lionel Scaloni ya tiene confirmado el calendario de partidos que le espera de acá a una hipotética final, siempre y cuando supere cada una de las fases. Para que los hinchas ya vayan agendando, este es el calendario con sus días y horarios:

Dieciseisavos de final: Viernes 3 de julio, a las 19.00

Octavos de final: Martes 7 de julio, a las 13.00

Cuartos de final: Sábado 11 de julio, a las 22.00

Semifinal: Miércoles 15 de julio, a las 16.00

Final: Domingo 19 de julio, a las 16

*Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina.