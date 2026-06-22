Cuánto cuesta y cómo conseguir la nueva campera EQT de la Selección Argentina del Mundial 2026
La espectacular campera EQT de la Selección Argentina causa furor entre los hinchas. Conocé el precio oficial y los detalles para adquirirla online.
La ropa oficial de la Selección Argentina en el Mundial 2026 siempre genera un enorme interés en todo el país. En esta ocasión, la campera EQT retro se convirtió en un objeto muy deseado por los fanáticos, quienes buscan desesperadamente la forma de sumar esta exclusiva prenda a su colección personal.
El precio oficial y cómo conseguir la campera de la Selección Argentina
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Según la tienda oficial, el valor estipulado para la prenda deportiva es de $ 169.999. Sin embargo, la altísima demanda de los hinchas provocó que actualmente el producto se encuentre con el cartel de "Agotado" en la plataforma virtual.
Para aquellos interesados en adquirirla, la marca deportiva informa que estará "Próximamente disponible". El método oficial para asegurar una oportunidad de compra consiste en suscribirse al newsletter de la página web para enterarse antes que nadie de los próximos lanzamientos. Además, la venta de este codiciado artículo es un beneficio exclusivo para adiClub.
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