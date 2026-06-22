Dónde relata Mariano Closs a la Selección Argentina vs. Austria. 

¿Qué canal transmite el partido con los relatos de Mariano Closs?

El prestigioso relator Mariano Closs será el encargado de narrar el encuentro de la Albiceleste de manera exclusiva para la plataforma de streaming Disney+. El periodista liderará una transmisión de alta calidad junto a un equipo estelar integrado por Sebastián Vignolo y Diego Latorre, ofreciendo cobertura del prepartido, el juego, el pospartido y notas en la cancha.

La mejor calidad visual: La transmisión por esta vía contará con tecnología Full HD HDR, consolidándose como la mejor imagen disponible en el país para ver el certamen.

Opciones de suscripción: El servicio requiere una membresía activa a Disney+ Premium, que tiene un costo mensual de $23.999 (o $10.490 a través de la plataforma Lank).

Las otras transmisiones de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Telefe: la pantalla de aire

El canal de las pelotas apuesta por un equipo con un recorrido consolidado en las transmisiones de la Selección, combinando relato pasional, análisis táctico y la cobertura del día a día desde el campo de juego.

Relatos: Pablo Giralt

Comentarios: Juan Pablo Varsky

Campo de juego: Sofía Martínez

TyC Sports: el clásico del cable

La señal deportiva de cable mantiene su fisonomía tradicional con figuras muy identificadas con el canal para relatar los encuentros del conjunto albiceleste.

Relatos: Hernán Feler

Comentarios: Ariel Senosiain

Campo de juego / Vestuarios: Gastón Edul

DSports: mística mundialista y el regreso de una leyenda

La señal exclusiva de DirecTV presentará una de las grandes particularidades de este Mundial, sumando experiencia bajo los tres palos y el regreso a la Copa del Mundo del máximo referente de la prensa gráfica y televisiva del país.