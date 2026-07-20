VIDEO: Marc Cucurella cantó su canción y una de Duki en los festejos de España
El carismático lateral Marc Cucurella desató la locura total en los festejos de España al entonar su hit viral y una canción del trapero Duki.
España celebró su segunda estrella mundialista ante una multitudinaria congregación en la ciudad de Madrid. Durante el evento, el carismático defensor Marc Cucurella se convirtió en el gran animador de la noche al cantar su popular tema y sorprender a los presentes con un inesperado repertorio del trapero Duki.
La fiesta de España y el show musical en Cibeles
Más de dos millones de personas se reunieron en las calles para recibir a los campeones del Mundial 2026. El micro descapotable avanzó lentamente hasta la emblemática plaza de Cibeles, donde los jugadores de la selección de España desataron un verdadero carnaval junto a sus eufóricos fanáticos para coronar la hazaña deportiva.
El momento más viral y comentado de la velada llegó cuando el defensor tomó el micrófono frente a la multitud. Fiel a su estilo descontracturado, animó al público a corear su icónico hit: "¡Cucu, Cucu, Cucurella...!", provocando la ovación y las risas de todo el plantel. Sin embargo, la gran sorpresa ocurrió minutos después, cuando el lateral comenzó a interpretar a todo pulmón un reconocido tema del artista argentino Duki, confirmando su profundo fanatismo por la música urbana y haciendo delirar a sus compañeros.
El éxtasis en la capital europea fue absoluto, cerrando una jornada histórica con el trofeo en lo más alto y un grupo de futbolistas que, además de brillar en el campo de juego, demostraron que saben cómo celebrar a lo grande.
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