San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
En el inicio de la tercera fecha, el "Ciclón" recibe al "Ferrovario" en busca de su primera victoria de local y la segunda en el torneo.
Con necesidades diferentes, San Lorenzo y Central Córdoba se miden este sábado en Bajo Flores, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 17.30 horas de Argentina en el Estadio Pedro Bidegain, con arbitraje de Fernando Echenique. Se podrá ver por ESPN Premium.
El "Ciclón" llega revitalizado luego de su ajustada victoria por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza, gracias a un tanto de Diego Herazo que sirvió para dejar atrás el traspié del debut frente a Lanús. Con el objetivo de consolidar la racha en el Nuevo Gasómetro, el equipo de Boedo sacudió el mercado en las últimas horas con las oficializaciones de Luciano Vietto, Gonzalo Abrego, Mathías De Ritis y Guzmán Corujo.
Asimismo, la tranquilidad se instaló en el plantel tras las declaraciones de Jhohan Romaña; luego de que se cayera su transferencia a River, el defensor colombiano fue tajante sobre su continuidad: "Me quedo, estoy bien".
Por su parte, Central Córdoba arriba a Buenos Aires con la urgencia de sumar tras un inicio de torneo opaco, en el que solo pudo cosechar una unidad de seis posibles. El conjunto santiagueño, que viene de igualar sin goles en el clásico frente a Atlético Tucumán tras haber caído en el estreno, busca soluciones ofensivas de manera inmediata.
En ese contexto, la dirigencia dio el golpe al concretar el arribo del uruguayo Michael Santos; el atacante, que era un objetivo prioritario para Independiente, finalmente vestirá la camiseta del Ferroviario para aportar la cuota de gol que el equipo tanto necesita.
Formaciones de San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
Datos de San Lorenzo vs. Central Córdoba
- Hora: 17.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: José Carreras
- Estadio: Pedro Bidegain
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario