VIDEO: El Xokas pidió perdón tras ofender a la Selección Argentina

Las disculpas públicas y la reflexión de El Xokas

@elxokas pide disculpas después de faltarle el respeto a la Argentina pic.twitter.com/VWNaL3h8FR — minutouno (@minutounocom) July 11, 2026

Consciente de que nuestro país representa su segundo mercado de audiencia más importante a nivel mundial, el gallego volvió a prender la cámara para enmendar el daño: "Hay que ser hombre para, después de lo bien que me ha tratado Argentina, deponer las tonterías y darme cuenta de que hay cosas que no se deben tocar", admitió.