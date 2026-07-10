VIDEO: El Xokas pidió perdón tras ofender a la Selección Argentina
El polémico streamer español, El Xokas, pidió disculpas públicas tras realizar un gesto repudiable con la camiseta de la Selección Argentina en pleno vivo.
Tras quedar envuelto en un repudio masivo en las redes sociales, El Xokas se vio obligado a emitir un descargo público. En un giro atípico para su personalidad soberbia, el creador de contenido pidió disculpas luego de protagonizar un grosero desaire hacia la camiseta de la Selección Argentina durante su transmisión.
El repudiable gesto contra la Selección Argentina en pleno streaming
Durante uno de sus habituales directos, el creador de contenido se dispuso a analizar el desempeño de la Albiceleste en el Mundial 2026. Fiel a su narrativa detractora, sugirió que el equipo venía recibiendo ciertos "beneficios". Sin embargo, cruzó un verdadero límite cuando tomó una camiseta nacional y se la pasó explícitamente por sus partes íntimas frente a la cámara.
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Esta ordinaria acción desató una catarata de críticas en la plataforma X. Figuras pesadas del ecosistema digital y voces del periodismo deportivo, lideradas por Gastón Edul, salieron de inmediato al cruce para defender el valor simbólico de la indumentaria.
Las disculpas públicas y la reflexión de El Xokas
Consciente de que nuestro país representa su segundo mercado de audiencia más importante a nivel mundial, el gallego volvió a prender la cámara para enmendar el daño: "Hay que ser hombre para, después de lo bien que me ha tratado Argentina, deponer las tonterías y darme cuenta de que hay cosas que no se deben tocar", admitió.
Lejos de escudarse en un simple chiste, confesó que logró reflexionar tras leer la profunda argumentación de un seguidor argentino sobre el peso de los símbolos patrios:
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El valor de la unión: en una nación marcada por fracturas y crisis, existen dos elementos capaces de hermanar a 46 millones de personas sin importar la grieta: la bandera y el seleccionado de fútbol.
La admisión final: el streamer reconoció que la diferencia cultural le jugó una mala pasada, pero aseguró que su arrepentimiento fue genuino y no producto de la fuerte presión social sufrida.
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