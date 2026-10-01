Lionel Scaloni pidió paciencia con Leonel Flores y Franco Mastantuono: "Hay que cuidarlos"
El entrenador argentino destacó el presente de los dos jóvenes después de la goleada ante Bolivia y remarcó que el cuerpo técnico debe acompañar su crecimiento sin exigirles de más.
La Selección Argentina comenzó una nueva etapa con una goleada por 4-0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Más allá del resultado, el encuentro también sirvió para observar a algunos de los futbolistas que empiezan a ganar protagonismo en el seleccionado, entre ellos Leonel Flores y Franco Mastantuono.
Flores tuvo su estreno oficial con la camiseta de la Selección Mayor, mientras que Mastantuono volvió a sumar minutos después de su ausencia en el Mundial 2026. Ambos forman parte de una generación que empieza a ocupar espacios dentro del plantel y que tendrá que convivir con la transición que atraviesa el equipo de Lionel Scaloni.
Después del encuentro, el entrenador fue consultado por el rendimiento de los jóvenes y puso especial énfasis en la necesidad de acompañarlos durante sus primeros pasos.
Scaloni habló del debut de Leonel Flores
Flores fue una de las novedades de la convocatoria y tuvo la oportunidad de mostrar sus condiciones en los minutos que disputó frente a Bolivia. El mediocampista llegó al seleccionado después de destacarse en Boca y recibió la confianza del cuerpo técnico para hacer su estreno.
Scaloni explicó qué espera de un futbolista joven cuando llega a la Selección Argentina y remarcó que no debe modificar aquellas características que lo llevaron a ser convocado: “A Leo Flores, como al resto de los chicos, les pedimos que hagan lo que hacen sus clubes y él hace eso en su club y si viene acá y no hace eso, estaríamos preocupados”.
Para el director técnico, la adaptación al seleccionado no implica que los jugadores tengan que intentar demostrar algo diferente a lo que realizan habitualmente en sus equipos. La intención es que puedan trasladar sus virtudes al escenario internacional de manera progresiva.
Flores, por su parte, también se refirió a las sensaciones que le produjo su estreno con la camiseta argentina y destacó la confianza con la que afrontó el desafío: “De chico que tengo bastante personalidad, a la hora de agarrar la pelota no me importa a quien tengo enfrente. Jugué tranquilo y con confianza, vengo soñando con esto desde chico”.
El pedido de Scaloni por Flores y Mastantuono
El entrenador también incluyó a Mastantuono dentro de su mensaje. El futbolista volvió a tener participación con la Selección después de atravesar el proceso mundialista sin integrar la lista definitiva. El pujatense considera que los dos jóvenes tienen condiciones para convertirse en alternativas importantes, pero también entiende que necesitan tiempo para consolidarse.
“Hay que cuidarlo, contenerlo, yo sé que en Boca lo tratan bien porque es un talento que hay que cuidarlo, como a Franco, que creo que tienen la misma edad… y nosotros pensamos que es veterano. Hay que cuidarlos a estos chicos porque es la única manera que nos den frutos. No podemos pedirle a Flores que haga en todos los partidos lo que hizo en estos diez minutos”, sostuvo.
La frase apunta directamente a uno de los principales desafíos de esta etapa: evitar que las expectativas generadas alrededor de los nuevos talentos se transformen en una presión permanente.
Mastantuono recordó su ausencia del Mundial 2026
Después del partido, Mastantuono habló sobre lo que significó no formar parte de la lista para el Mundial 2026. El atacante reconoció que fue un momento difícil, aunque destacó el apoyo que mantuvo hacia sus compañeros durante la competencia: “Es feo quedar afuera de la lista del Mundial pero alentando siempre a mis compañeros y Argentina para que lo hagan bien. Hicieron un Mundial increíble que creo que nos dejaron a todos los argentinos orgullosos".
Y agregó: "Ahora pensando en que inicia un nuevo proceso, donde yo me siento bien y puedo llegar a tener la oportunidad pero, sobre todo, trabajando para la Selección“. El futbolista también dejó en claro que su objetivo pasa por continuar trabajando para ganarse un lugar dentro del equipo nacional.
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