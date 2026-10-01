Lionel Scaloni pidió paciencia con Leonel Flores y Franco Mastantuono: "Hay que cuidarlos"

"A TALENTOS COMO FLORES Y MASTANTUONO HAY QUE CUIDARLOS"



Lionel Scaloni se refirió al debut de Leonel Flores en la Selección Argentina: "Le pedimos que haga lo que hace en su club, tiene que hacer eso porque lo hace muy bien". pic.twitter.com/Wm4JezDVz2 — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

Para el director técnico, la adaptación al seleccionado no implica que los jugadores tengan que intentar demostrar algo diferente a lo que realizan habitualmente en sus equipos. La intención es que puedan trasladar sus virtudes al escenario internacional de manera progresiva.

Flores, por su parte, también se refirió a las sensaciones que le produjo su estreno con la camiseta argentina y destacó la confianza con la que afrontó el desafío: “De chico que tengo bastante personalidad, a la hora de agarrar la pelota no me importa a quien tengo enfrente. Jugué tranquilo y con confianza, vengo soñando con esto desde chico”.

"ESTOY MUY CONTENTO POR MÍ Y POR MI FAMILIA QUE SIEMPRE ME ACOMPAÑÓ"



Leo Flores, tras su debut con la camiseta de la Selección Argentina en la goleada ante Bolivia. pic.twitter.com/5zflHzuVeU — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

El pedido de Scaloni por Flores y Mastantuono

El entrenador también incluyó a Mastantuono dentro de su mensaje. El futbolista volvió a tener participación con la Selección después de atravesar el proceso mundialista sin integrar la lista definitiva. El pujatense considera que los dos jóvenes tienen condiciones para convertirse en alternativas importantes, pero también entiende que necesitan tiempo para consolidarse.

“Hay que cuidarlo, contenerlo, yo sé que en Boca lo tratan bien porque es un talento que hay que cuidarlo, como a Franco, que creo que tienen la misma edad… y nosotros pensamos que es veterano. Hay que cuidarlos a estos chicos porque es la única manera que nos den frutos. No podemos pedirle a Flores que haga en todos los partidos lo que hizo en estos diez minutos”, sostuvo.

La frase apunta directamente a uno de los principales desafíos de esta etapa: evitar que las expectativas generadas alrededor de los nuevos talentos se transformen en una presión permanente.

"ES FEO QUEDAR AFUERA, PERO HICIERON UN MUNDIAL INCREÍBLE"



Franco Mastantuono volvió a vestir la camiseta de la Selección Argentina en el amistoso frente a Bolivia y se refirió a su ausencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026: "Comienza un nuevo proceso, yo me siento… pic.twitter.com/r9lwJJgmdn — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

Mastantuono recordó su ausencia del Mundial 2026

Después del partido, Mastantuono habló sobre lo que significó no formar parte de la lista para el Mundial 2026. El atacante reconoció que fue un momento difícil, aunque destacó el apoyo que mantuvo hacia sus compañeros durante la competencia: “Es feo quedar afuera de la lista del Mundial pero alentando siempre a mis compañeros y Argentina para que lo hagan bien. Hicieron un Mundial increíble que creo que nos dejaron a todos los argentinos orgullosos".

Y agregó: "Ahora pensando en que inicia un nuevo proceso, donde yo me siento bien y puedo llegar a tener la oportunidad pero, sobre todo, trabajando para la Selección“. El futbolista también dejó en claro que su objetivo pasa por continuar trabajando para ganarse un lugar dentro del equipo nacional.