Cuti Romero tiene nuevo club: fue anunciado por el Atlético de Madrid tras dejar Tottenham

Después de una estadía jalonada por distintos momentos, el defensor decidió emprender un nuevo desafío profesional y cambiar el escenario de la Premier League por LaLiga.

El desafío del Cuti Romero en Atlético de Madrid

En Madrid, Romero se reencontrará con el fútbol español y tendrá un entrenador que conoce muy bien el puesto que ocupa: Diego Simeone. El Atlético incorpora así a un central de marcada personalidad, férrea disputa física y experiencia en los principales escenarios del fútbol internacional. Su intensidad y su temperamento son dos de las características que lo transformaron en una pieza sustantiva de la Selección argentina.

Además, el defensor compartirá plantel con varios futbolistas argentinos, entre ellos Julián Álvarez, Juan Musso y Giuliano Simeone. El vínculo firmado con el conjunto rojiblanco se extenderá hasta junio de 2031, por lo que el Cuti tendrá por delante varios años para consolidarse en una nueva liga.