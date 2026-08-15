Cuti Romero tiene nuevo club: fue anunciado por el Atlético de Madrid tras dejar Tottenham
El defensor argentino puso punto final a su aventura en Inglaterra y ya fue oficializado como incorporación del equipo de Diego Simeone.
Cristian Cuti Romero ya tiene nueva camiseta. El Atlético de Madrid confirmó oficialmente la llegada del defensor argentino, quien desembarca en el fútbol español después de haber cerrado una extensa etapa en Tottenham.
El zaguero de 28 años dejó atrás cinco temporadas con los Spurs, institución en la que consiguió convertirse progresivamente en una de las voces de mayor peso dentro del vestuario. Su evolución fue tal que terminó asumiendo la capitanía del conjunto londinense.
La transferencia se habría concretado por una suma cercana a los 35 millones de euros fijos, mientras que otros 5 millones quedarían sujetos al cumplimiento de diferentes objetivos. De esta manera, el monto global podría trepar hasta los 40 millones. Romero había llegado a Tottenham desde Atalanta y durante su recorrido por Inglaterra disputó 156 partidos y marcó 13 tantos, números que reflejan su relevancia en el equipo.
Una despedida con mucha emoción
El cambio de camiseta llegó después de un mensaje que el propio futbolista utilizó para despedirse de Tottenham. El Cuti puso en palabras el significado de sus cinco años en Londres y cerró una etapa en la que pasó de ser una incorporación más a convertirse en uno de los referentes del plantel.
Su salida tuvo, además, un condimento especial por el rol que había adquirido recientemente: el argentino era el capitán de Tottenham, por lo que su partida representa una baja de considerable gravitación para el equipo inglés.
Después de una estadía jalonada por distintos momentos, el defensor decidió emprender un nuevo desafío profesional y cambiar el escenario de la Premier League por LaLiga.
El desafío del Cuti Romero en Atlético de Madrid
En Madrid, Romero se reencontrará con el fútbol español y tendrá un entrenador que conoce muy bien el puesto que ocupa: Diego Simeone. El Atlético incorpora así a un central de marcada personalidad, férrea disputa física y experiencia en los principales escenarios del fútbol internacional. Su intensidad y su temperamento son dos de las características que lo transformaron en una pieza sustantiva de la Selección argentina.
Además, el defensor compartirá plantel con varios futbolistas argentinos, entre ellos Julián Álvarez, Juan Musso y Giuliano Simeone. El vínculo firmado con el conjunto rojiblanco se extenderá hasta junio de 2031, por lo que el Cuti tendrá por delante varios años para consolidarse en una nueva liga.
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