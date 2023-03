Cuti Romero explicó por qué le gritó el gol en la cara a Kylian Mbappé en la final

"La foto es hermosa. Voy a contarlo porque siempre los malos de la película somos nosotros, pero Mbappé le estaba diciendo cosas a Enzo. Le dijo un par de boludeces", comenzó Romero, defendiéndose de las críticas que vinieron post Copa del Mundo.

https://twitter.com/TyCSports/status/1631618937145180160 "MBAPPÉ LE ESTABA DICIENDO COSAS A ENZO Y ME SALIÓ DE ADENTRO GRITARLE EL GOL EN LA CARA"



Cuti Romero se refirió al festejo en la cara de Kylian en el momento del 3 a 2 de Messi en la final del mundo. pic.twitter.com/L8LZiT4Jby — TyC Sports (@TyCSports) March 3, 2023

Y sumó: "Y yo justo lo fui a sacarlo de ahí y mete el 3 a 2 Messi. Entonces me salió de adentro gritarle el gol en la cara. Voy, se lo festejo. Veo que sale corriendo, entonces miro y le habían tirado un pelotazo. Pensé 'no fue gol y se nos viene de contra'".

"Cuando miro para atrás, sale corriendo para un costado, y venía la pelota pero me di cuenta que había sido gol y la tiré a la mier... la pelota. Pero fue por eso, me saqué. Discutió con Enzo y cuando hace el gol Leo, me salió de adentro", finalizó el campeón del mundo.