Dani Alves llegará a la Argentina con su nuevo rol como pastor: dónde se presentará

"El reino de Dios se acerca a ustedes para cambiar sus corazones de piedras y poner un corazón de carne. Para que caigan en sí de qué Jesucristo es el todo del hombre. Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos todas las naciones, bautizandolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Te honramos y te glorificamos Padre amado... Que tu misericordia nos alcance y que tú cambies nuestros lamentos en bailes en el nombre poderoso de Yeshua, ¡amén!", escribió.

Su paso por Salta tendrá una propuesta deportiva

Después de su paso por Formosa, Dani Alves se trasladará a Salta, donde realizará distintas actividades en el estadio Delmi durante el lunes 19 y el martes 20 de octubre. La visita será organizada por la fundación Estilo de Vida y tendrá una propuesta que combinará religión y deporte.

De acuerdo con el anuncio publicado por el brasileño, habrá un encuentro destinado especialmente a atletas y coaches, previsto para las 9. Por la noche, en tanto, se realizará una reunión general abierta al público a partir de las 20.30.

El nuevo camino de Dani Alves después del fútbol

Su vida cambió de manera considerable después de su retiro del fútbol. El brasileño dejó atrás una carrera en la que conquistó numerosos títulos y fue protagonista en clubes como Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain (PSG) y Sevilla, además de defender durante años la camiseta de Brasil.

Tras recuperar su libertad, Alves comenzó a mostrar públicamente una mayor vinculación con la religión y posteriormente adoptó el rol de predicador evangelista. "Hay que tener fe en Dios. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios", había expresado anteriormente al referirse a esta nueva etapa.

La causa judicial que atravesó en España

Alves fue detenido el 20 de enero de 2023, luego de presentarse ante las autoridades españolas por una denuncia relacionada con un episodio ocurrido en Barcelona durante la madrugada del 31 de diciembre de 2022. En febrero de 2024 recibió una condena de cuatro años y seis meses de prisión. Sin embargo, el 25 de marzo de ese mismo año recuperó la libertad después de pagar una fianza de un millón de euros.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvió su absolución definitiva el 28 de marzo de 2025 y dejó sin efecto la condena anterior. El tribunal consideró que existían contradicciones en el testimonio de la denunciante y que no se había alcanzado el nivel de prueba suficiente para mantener la condena. Siempre negó los cargos que se le atribuyeron.