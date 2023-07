Revelaron el audio con la declaración de Dani Alves ante la Justicia: "Nunca me dijo que parara"

En este contexto, Alves admitió que la declaración que iba a dar minutos después era completamente diferente a la primera ya que en ese momento “tenía una obsesión que era proteger mi matrimonio, proteger a la mujer que amo”.

“Fuimos custodiados a la mesa seis de la discoteca que está abierta a toda la sala. Hablé con Bruno (su amigo) y volvimos a hacer un gesto al camarero, y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y enseguida una atracción sexual”, relató.

Y agregó: “Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones. Le ayudé a quitarme los pantalones. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación”.

audio gani alves AUDIO: Programa de TV Código 10, España

Según la versión del futbolista, la joven nunca le pidió que se detuviera: “Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en penetración. Al finalizar la levanté, que estaba encima de mí, la levanté y me corrí fuera de su sexo. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción”.

Además. Dani Alves reconoció que la supuesta víctima podría haberse enojado por su actitud despreocupada tras el acto. “Salí al reservado y después salió ella. Supongo que enfadada por mi actitud. Yo fui siempre un cómplice de las ganas que tenía o de las ganas que yo tenía”, afirmó.

En otra parte de los audios Dani Alves le dice a la fiscal: “Yo le dije de ir al baño y trasladar todo lo que estábamos viviendo ahí (en el VIP). Simplemente eso y ella me dijo que sí”, quien negó que la haya pegado y ser el responsable de las heridas que tenía la joven de 23 años en las rodillas .