La respuesta de Daniel Osvaldo a Macri por sus dichos sobre Maradona

"Por qué no se lo dijiste en lam cara? Ah si! ya sé, porque te pegaba una frenada de carro que te quedaba temblando la perita. Sos un cagón, bardeas a quien no se puede defender. Pero al Diego lo defiende el pueblo. El pueblo le está eternamente agradecido. A vos no te va a pasar en tu puta vida algo parecido!", sentenció en referencia a los dichos del expresidente.

Qué le dijo Daniel Osvaldo a Macri

Gianinna y Dalma Maradona defendieron a su padre tras los dichos de Macri

Gianinna, en primer lugar, lo llamó "Cartonero", a modo de recuerdo del apodo que le colocó su padre al exmandatario en 1995, cuando estaba al frente de la dirigencia de Boca Juniors.

A través de una historia con fondo negro, la hija menor de Diego Maradona del matrimonio que tuvo con Claudia Villafañe, también escribió: “Yo soy insignificante para vos pero vos sos insignificante para el mundo. Mi papá en cambio no, ni siquiera para vos porque aún después de estar en el cielo seguís dedicándole tu rencor, tu odio, tu tiempo. ¿Será porque nunca se arrodilló ante tu poder?”.

Como si fuera poco, la pareja de Daniel Osvaldo siguió: “Ojalá en tu paso por esta tierra le des un cuarto de las alegrías que le dio mi viejo a los argentinos". Y destacó la importancia de su padre para el país: "Ojalá alguien se tatúe tu nombre, tu cara, que se emocione con tus logros, que se sienta orgulloso de ser argentino porque vos con tu trabajo lo representas en el mundo”.

Dalma Maradona también saltó en defensa de su padre y dijo: "Hagan sus cosas, hablen de sus proyectos y dejen a mi papá en paz", exigió. Además, mostró el apoyo que recibió por parte de los fans de Maradona y expresó: "Maradona es Argentina y lo vamos a mantener siempre vivo. Vos sos un vendepatria".

"Esa es la parte que realmente no entiendo. Hagan sus cosas, hablen de sus proyectos. Y dejen a mi papá en paz. Tuvieron mucho tiempo para decirle las cosas en la cara y no lo hicieron. Ahora son todos guapos. El único problema que van a tener es que cuánto más lo quieren ningunear, más grande se hace", finalizó Dalma.