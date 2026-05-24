El asesor ejecutivo de Alpine elogió a Franco Colapinto tras el GP de Canadá
Luego de clasificar décimo en el GP de Canadá, el argentino fue elogiado por Briatore quien aseguró que "cualquier cosa puede pasar mañana. Los detalles.
La actividad del sábado en el Gran Premio de Canadá entregó una versión formidable de Franco Colapinto. El piloto argentino completó una jornada consagratoria sobre el asfalto de Montreal al finalizar en la novena colocación durante la carrera Sprint (luego de avanzar tres casilleros en pista) y sellar el décimo lugar de largada para la competencia principal tras clasificarse a la decisiva tanda de la Q3.
A lo largo de todo el día, el oriundo de Pilar aventajó de manera contundente a su compañero de escudería, Pierre Gasly —quien partirá desde el decimocuarto puesto—, ganándose el reconocimiento público de Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, y de Steve Nielsen, director de la estructura francesa.
La gran actuación del pilarense generó repercusiones inmediatas en los mandamás de la escudería. “Otro top ten para Alpine. El equipo trabajará duro de la noche a la mañana para asegurarse de que estamos en una posición de anotar puntos tanto con Franco Colapinto como Pierre Gasly. Con lluvia en el horizonte, cualquier cosa puede pasar en la carrera de mañana”, manifestó el histórico dirigente italiano Flavio Briatore mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde se lo vio sonriente junto al corredor albiceleste.
En esa misma línea sintonizaron las declaraciones de Steve Nielsen. El director deportivo desmenuzó minuciosamente las alternativas del sábado, valorando las mejoras introducidas en los monoplazas respecto a los flojos entrenamientos del viernes: “Sin duda, hoy ha sido un día mejor para nosotros en comparación con el viernes, ya que hemos podido introducir algunas mejoras en ambos monoplazas de cara a la clasificación. Franco ha vuelto a hacer un gran trabajo al clasificarse para la Q3 y ahora ocupa una posición competitiva en la parrilla para mañana. Su ritmo en la carrera sprint fue muy bueno y, de haber tenido ayer un día más tranquilo con un mejor resultado en la clasificación de sprint, estamos seguros de que habría estado en la lucha por los puntos en la carrera sprint”.
Por el contrario, el ingeniero no ocultó el presente adverso que atraviesa el otro auto del box: “En cuanto a Pierre, probamos algunas modificaciones en la configuración y cambiamos algunos componentes aerodinámicos para intentar que se sintiera más cómodo en el coche. Aunque ha mejorado ligeramente, está claro que todavía no se siente a gusto con el paquete tal y como está, y debemos seguir investigando para entender por qué, ya que sin duda es inusual verle tan lejos de donde esperamos que esté. Por desgracia, sufrió algunos daños en el suelo del monoplaza en la Q1 al chocar contra una marmota que se encontraba junto a la pista, lo que afectó al manejo del coche en la Q2”.
Pensando en la final del domingo, el panorama climático asoma como el gran factor a tener en cuenta. “Mañana todo girará en torno al tiempo, ya que se esperan fuertes lluvias aquí en Montreal. Prevemos que las condiciones serán difíciles, así que se tratará de maximizar nuestra preparación y dar lo mejor de nosotros mismos para afrontar lo que venga. Estamos bien posicionados y nuestro objetivo será sumar puntos con ambos coches”, completó Nielsen.
La felicidad de Franco y el recuerdo de sus comienzos
Tras bajarse del habitáculo, Colapinto analizó su performance en los micrófonos de la señal ESPN y puso en perspectiva el rendimiento de su máquina en comparación con la cita anterior en Estados Unidos. “No éramos tan rápidos como en Miami, por eso creo que tiene mucho más mérito entrar a la Q3 y haber hecho una qualy tan sólida desde la primera vuelta hasta la última. Muy feliz. Mi vuelta de Q3 fue muy buena. Creo que en carrera estamos competitivos, lo demostramos. Ojalá que estemos rápidos en la carrera para ir para adelante”, expresó con optimismo.
Incluso, de cara al desafío que se le viene, trazó un paralelismo con sus primeros pasos en la máxima categoría del automovilismo mundial junto a su anterior escudería: “me siento bien y puedo ir al límite”.
El gran fin de semana del argentino toma mayor relevancia si se considera el duro revés sufrido al inicio de la actividad oficial, el viernes, cuando una falla en la alimentación eléctrica del motor de su Alpine le impidió rodar durante los únicos entrenamientos libres. Pese a no tener tiempo de adaptación a las variantes del circuito canadiense, el pilarense rescató un decimotercer lugar en la clasificación para la carrera corta.
Ya en la mañana del sábado, Franco firmó su mejor actuación histórica en un formato Sprint al concluir noveno. En los primeros metros de competencia dio cuenta de las unidades de Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto con una tremenda maniobra sobre el césped, superando más tarde a Isack Hadjar y a Carlos Sainz. Pese al esfuerzo por alcanzar el Racing Bulls de Arvid Lindblad, se quedó a las puertas de la zona de puntos. En contraste, Gasly largó desde boxes y cruzó la meta último, en la posición 20.
Para la grilla del domingo, el bonaerense ratificó sus sensaciones al meterse en el último corte clasificatorio con una marca de 1:13.697 en su vuelta más veloz, quedando a 1.119 del tiempo de la pole position establecida por George Russell con su Mercedes (1:12.578). Con este resultado, Colapinto estira la buena racha iniciada en el Gran Premio de Miami, donde culminó en la séptima ubicación. La carrera final en Montreal constará de 70 giros y comenzará a las 17:00 (horario de Argentina).
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