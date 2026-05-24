El asesor ejecutivo de Alpine elogió a Franco Colapinto tras el GP de Canadá

Por el contrario, el ingeniero no ocultó el presente adverso que atraviesa el otro auto del box: “En cuanto a Pierre, probamos algunas modificaciones en la configuración y cambiamos algunos componentes aerodinámicos para intentar que se sintiera más cómodo en el coche. Aunque ha mejorado ligeramente, está claro que todavía no se siente a gusto con el paquete tal y como está, y debemos seguir investigando para entender por qué, ya que sin duda es inusual verle tan lejos de donde esperamos que esté. Por desgracia, sufrió algunos daños en el suelo del monoplaza en la Q1 al chocar contra una marmota que se encontraba junto a la pista, lo que afectó al manejo del coche en la Q2”.

Pensando en la final del domingo, el panorama climático asoma como el gran factor a tener en cuenta. “Mañana todo girará en torno al tiempo, ya que se esperan fuertes lluvias aquí en Montreal. Prevemos que las condiciones serán difíciles, así que se tratará de maximizar nuestra preparación y dar lo mejor de nosotros mismos para afrontar lo que venga. Estamos bien posicionados y nuestro objetivo será sumar puntos con ambos coches”, completó Nielsen.

La felicidad de Franco y el recuerdo de sus comienzos

Tras bajarse del habitáculo, Colapinto analizó su performance en los micrófonos de la señal ESPN y puso en perspectiva el rendimiento de su máquina en comparación con la cita anterior en Estados Unidos. “No éramos tan rápidos como en Miami, por eso creo que tiene mucho más mérito entrar a la Q3 y haber hecho una qualy tan sólida desde la primera vuelta hasta la última. Muy feliz. Mi vuelta de Q3 fue muy buena. Creo que en carrera estamos competitivos, lo demostramos. Ojalá que estemos rápidos en la carrera para ir para adelante”, expresó con optimismo.

Incluso, de cara al desafío que se le viene, trazó un paralelismo con sus primeros pasos en la máxima categoría del automovilismo mundial junto a su anterior escudería: “me siento bien y puedo ir al límite”.

El gran fin de semana del argentino toma mayor relevancia si se considera el duro revés sufrido al inicio de la actividad oficial, el viernes, cuando una falla en la alimentación eléctrica del motor de su Alpine le impidió rodar durante los únicos entrenamientos libres. Pese a no tener tiempo de adaptación a las variantes del circuito canadiense, el pilarense rescató un decimotercer lugar en la clasificación para la carrera corta.

Ya en la mañana del sábado, Franco firmó su mejor actuación histórica en un formato Sprint al concluir noveno. En los primeros metros de competencia dio cuenta de las unidades de Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto con una tremenda maniobra sobre el césped, superando más tarde a Isack Hadjar y a Carlos Sainz. Pese al esfuerzo por alcanzar el Racing Bulls de Arvid Lindblad, se quedó a las puertas de la zona de puntos. En contraste, Gasly largó desde boxes y cruzó la meta último, en la posición 20.

Para la grilla del domingo, el bonaerense ratificó sus sensaciones al meterse en el último corte clasificatorio con una marca de 1:13.697 en su vuelta más veloz, quedando a 1.119 del tiempo de la pole position establecida por George Russell con su Mercedes (1:12.578). Con este resultado, Colapinto estira la buena racha iniciada en el Gran Premio de Miami, donde culminó en la séptima ubicación. La carrera final en Montreal constará de 70 giros y comenzará a las 17:00 (horario de Argentina).