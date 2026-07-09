De Bonnie Tyler al fútbol argentino: la historia detrás del clásico canto "Jugadores"
La muerte de la cantante galesa volvió a poner en escena a It's a Heartache, la balada que fue adoptada por las hinchadas argentinas.
La muerte de Bonnie Tyler reavivó la historia de cómo It's a Heartache, una balada romántica lanzada a fines de los años 70, terminó convirtiéndose en la pesadilla de muchos equipos cuando los resultados no acompañan y desde las tribunas baja el ya clásico "Jugadores".
Canciones de rock, pop, cumbia e incluso publicidades fueron adaptadas con nuevas letras hasta convertirse en parte del repertorio habitual de las hinchadas argentinas.
Entre esos casos, pocos alcanzaron la difusión de It's a Heartache. La composición de Ronnie Scott y Steve Wolfe, interpretada por Bonnie Tyler, fue resignificada por los hinchas, quienes conservaron únicamente la melodía original para crear un canto que hoy se escucha en prácticamente todas las canchas del país.
Cómo surgió el clásico "Jugadores"
La versión futbolera dejó de lado la historia de desamor de la canción y pasó a expresar el descontento de los hinchas con el rendimiento de su equipo. Así nació el popular "Jugadores", que suele aparecer cuando un plantel atraviesa un mal momento o no responde a las expectativas dentro de la cancha.
La letra, ampliamente conocida en el ambiente futbolero, comienza con: "Jugadores... la con** de su madre, a ver si ponen huev**, que no juegan con nadie"*.
A diferencia de otros cánticos identificados con un club en particular, "Jugadores" fue adoptado por prácticamente todas las hinchadas del país y se convirtió en un recurso habitual para manifestar el descontento desde las tribunas. Incluso, cada vez que un equipo entra en crisis, no son pocos los hinchas que anticipan en redes sociales que ese será el canto elegido para exigir una reacción de los futbolistas.
Quién era Bonnie Tyler
El mundo de la música despide a una de las voces rasgadas más icónicas y potentes de la historia del pop-rock que dejó una huella imborrable con éxitos globales de la década de 1980 como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero.
Bonnie Tyler creó su nombre artístico combinando nombres y apellidos que encontró al azar en un diario, representó al Reino Unido en el festival del año 2013 con la canción Believe in Me y en 2022 recibió la distinción de Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE).
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