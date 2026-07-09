De Bonnie Tyler al fútbol argentino: la historia detrás del clásico canto "Jugadores"

A diferencia de otros cánticos identificados con un club en particular, "Jugadores" fue adoptado por prácticamente todas las hinchadas del país y se convirtió en un recurso habitual para manifestar el descontento desde las tribunas. Incluso, cada vez que un equipo entra en crisis, no son pocos los hinchas que anticipan en redes sociales que ese será el canto elegido para exigir una reacción de los futbolistas.

Quién era Bonnie Tyler

El mundo de la música despide a una de las voces rasgadas más icónicas y potentes de la historia del pop-rock que dejó una huella imborrable con éxitos globales de la década de 1980 como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero.

Bonnie Tyler creó su nombre artístico combinando nombres y apellidos que encontró al azar en un diario, representó al Reino Unido en el festival del año 2013 con la canción Believe in Me y en 2022 recibió la distinción de Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE).