La curiosa señal que entusiasma a los hinchas argentinos en la previa del Mundial 2026

La cábala con Messi que ilusiona a los fans de Argentina: ¿otro Mundial en camino?

Para los más cabuleros, ese número representa justamente la cantidad de títulos mundiales que la Albiceleste intentará alcanzar en Estados Unidos, México y Canadá. Tras las conquistas obtenidas en 1978, 1986 y 2022, el sueño colectivo pasa por sumar una cuarta estrella y consolidar aún más una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado.

Más allá de las interpretaciones y las cábalas, también trascendió cómo estará distribuido el plantel dentro del hotel. Messi contará muy cerca con dos de los futbolistas de mayor peso dentro del grupo. Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se alojarán en la habitación contigua, lo que permitirá que los tres referentes compartan buena parte de la convivencia diaria durante la competencia. La cercanía entre ellos refleja además la fuerte relación que construyeron a lo largo de los últimos años dentro del seleccionado.

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El complejo elegido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue inaugurado recientemente y ofrece todas las comodidades necesarias para afrontar una cita de semejante magnitud. Ubicado a orillas del río Missouri, el Origin Hotel Kansas City fue adaptado especialmente para recibir a la delegación argentina. Los espacios comunes fueron decorados con imágenes, colores y mensajes vinculados a la Selección, generando un entorno familiar para los futbolistas.

Además de contar con habitaciones amplias y áreas de descanso, el lugar dispone de sectores recreativos, terrazas, salones y espacios diseñados para favorecer la recuperación física y la concentración del grupo. La tranquilidad de la zona fue uno de los aspectos más valorados por el cuerpo técnico encabezado por Scaloni al momento de elegir la base operativa.

Mientras el equipo continúa ajustando detalles para el inicio del Mundial, los hinchas ya encontraron un motivo adicional para aferrarse a la ilusión. Puede tratarse simplemente de una coincidencia matemática, pero en un país donde las cábalas forman parte inseparable del fútbol, la habitación 202 de Messi ya comenzó a ser vista por muchos como una señal positiva en el camino hacia una nueva conquista mundialista.