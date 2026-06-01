La curiosa señal que entusiasma a los hinchas argentinos en la previa del Mundial 2026
La habitación elegida por Lionel Messi despertó todo tipo de interpretaciones y renovó la ilusión de conquistar una nueva Copa del Mundo.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Selección Argentina dio uno de los primeros pasos al instalarse en su centro de operaciones en Kansas. Como suele ocurrir cada vez que el equipo de Lionel Scaloni afronta una competencia importante, cada detalle alrededor del plantel es seguido con atención por los hinchas. Sin embargo, en esta ocasión hubo una particularidad que llamó especialmente la atención y que rápidamente alimentó la ilusión de los más supersticiosos.
Las imágenes difundidas por los canales oficiales mostraron el arribo de los futbolistas al complejo donde permanecerán concentrados durante buena parte de la competencia. Al frente del grupo apareció, como es habitual, Lionel Messi, el capitán y principal referente del equipo campeón del mundo. Fue precisamente un detalle vinculado a su alojamiento el que generó miles de comentarios en las redes sociales y dio origen a una llamativa teoría entre los seguidores argentinos.
Según pudo observarse en las publicaciones compartidas por la delegación, la "Pulga" ocupará la habitación número 202 durante la estadía en Kansas. A simple vista podría parecer un dato irrelevante, pero muchos fanáticos encontraron una coincidencia que rápidamente asociaron con las aspiraciones deportivas del seleccionado nacional.
Durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, el capitán había utilizado la habitación 201, cuyos números sumaban tres, la misma cantidad de estrellas que Argentina buscaba alcanzar en aquel torneo. Ahora, la situación presenta una nueva coincidencia. Al sumar los dígitos de la habitación 202, el resultado es cuatro.
La cábala con Messi que ilusiona a los fans de Argentina: ¿otro Mundial en camino?
Para los más cabuleros, ese número representa justamente la cantidad de títulos mundiales que la Albiceleste intentará alcanzar en Estados Unidos, México y Canadá. Tras las conquistas obtenidas en 1978, 1986 y 2022, el sueño colectivo pasa por sumar una cuarta estrella y consolidar aún más una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado.
Más allá de las interpretaciones y las cábalas, también trascendió cómo estará distribuido el plantel dentro del hotel. Messi contará muy cerca con dos de los futbolistas de mayor peso dentro del grupo. Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se alojarán en la habitación contigua, lo que permitirá que los tres referentes compartan buena parte de la convivencia diaria durante la competencia. La cercanía entre ellos refleja además la fuerte relación que construyeron a lo largo de los últimos años dentro del seleccionado.
El complejo elegido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue inaugurado recientemente y ofrece todas las comodidades necesarias para afrontar una cita de semejante magnitud. Ubicado a orillas del río Missouri, el Origin Hotel Kansas City fue adaptado especialmente para recibir a la delegación argentina. Los espacios comunes fueron decorados con imágenes, colores y mensajes vinculados a la Selección, generando un entorno familiar para los futbolistas.
Además de contar con habitaciones amplias y áreas de descanso, el lugar dispone de sectores recreativos, terrazas, salones y espacios diseñados para favorecer la recuperación física y la concentración del grupo. La tranquilidad de la zona fue uno de los aspectos más valorados por el cuerpo técnico encabezado por Scaloni al momento de elegir la base operativa.
Mientras el equipo continúa ajustando detalles para el inicio del Mundial, los hinchas ya encontraron un motivo adicional para aferrarse a la ilusión. Puede tratarse simplemente de una coincidencia matemática, pero en un país donde las cábalas forman parte inseparable del fútbol, la habitación 202 de Messi ya comenzó a ser vista por muchos como una señal positiva en el camino hacia una nueva conquista mundialista.
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