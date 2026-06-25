De la cúspide de la Premier a Iguazú: la figura del Arsenal que eligió a la Argentina para un descanso
El futbolista belga dejó atrás la vorágine del fútbol inglés y apareció en las Cataratas del Iguazú.
Luego de una temporada signada por la consagración y la exigencia de la élite europea, el delantero belga Leandro Trossard sorprendió a sus seguidores al mostrarse en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la Argentina. El jugador del Arsenal aprovechó el receso deportivo para recorrer las Cataratas del Iguazú y disfrutar de unos días de sosiego antes del regreso a la actividad.
El atacante, que formó parte del plantel campeón de la Premier League, publicó diversas fotografías y videos de su estadía en Misiones. En las imágenes se lo observa transitando las pasarelas del parque nacional y contemplando la inmensidad de los saltos de agua que conforman uno de los paisajes más portentosos del continente.
Las publicaciones generaron una inmediata repercusión entre los aficionados del club londinense y los usuarios argentinos, quienes destacaron la elección del destino y la naturalidad con la que el futbolista recorrió el predio turístico.
Lejos del fragor de los estadios y de la presión competitiva del fútbol europeo, Trossard encontró en Iguazú un ámbito propicio para el descanso. Algunos visitantes incluso se sorprendieron al encontrarse con el jugador mientras realizaba la excursión junto a su entorno más cercano.
Las Cataratas del Iguazú mantienen desde hace años un notable magnetismo sobre viajeros de todo el mundo. Su geografía exuberante, su carácter casi telúrico y la magnificencia de sus paisajes convierten al lugar en una parada recurrente para artistas, celebridades y deportistas internacionales.
El viaje del futbolista belga añadió un matiz pintoresco al receso del fútbol europeo y volvió a colocar a la Argentina en el radar turístico de las grandes figuras del deporte. La visita de Trossard también reavivó el interés por uno de los enclaves naturales más imponentes del país, cuya belleza continúa ejerciendo una fascinación casi apodíctica sobre quienes lo recorren.
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