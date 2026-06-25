De la cúspide de la Premier a Iguazú: la figura del Arsenal que eligió a la Argentina para un descanso

Luego de una temporada signada por la consagración y la exigencia de la élite europea, el delantero belga Leandro Trossard sorprendió a sus seguidores al mostrarse en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la Argentina. El jugador del Arsenal aprovechó el receso deportivo para recorrer las Cataratas del Iguazú y disfrutar de unos días de sosiego antes del regreso a la actividad.