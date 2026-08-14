Newell's vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

La "Lepra" comenzó el campeonato con una victoria por la mínima ante Talleres, pero después no volvió a conseguir un triunfo y llega a este compromiso tras caer ante Defensa y Justicia. Por eso, buscará recuperarse ante su gente, volver a sumar de a tres y hacerse fuerte en el Coloso para volver a encaminar su campaña en el Clausura.