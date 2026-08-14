Newell's vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La "Lepra" busca volver a la victoria ante su gente, este sábado, desde las 19, cuando reciba a Riestra. Los detalles en la nota.
Newell's y Deportivo Riestra chocan este sábado, desde las 19, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por TNT Sports.
El partido tendrá como árbitro principal a Luis Lobo Medina, quien estará acompañado por Cristian Navarro y Federico Cano como asistentes. Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.
La "Lepra" comenzó el campeonato con una victoria por la mínima ante Talleres, pero después no volvió a conseguir un triunfo y llega a este compromiso tras caer ante Defensa y Justicia. Por eso, buscará recuperarse ante su gente, volver a sumar de a tres y hacerse fuerte en el Coloso para volver a encaminar su campaña en el Clausura.
Por su parte, Riestra tuvo un comienzo auspicioso, ya que debutó con una importante victoria ante Boca y volvió a sumar de a tres en la fecha pasada, cuando derrotó a Estudiantes. El "Malevo" buscará prolongar ese envión en Rosario, aunque tendrá el desafío de conseguir su primera victoria como visitante en el certamen.
Formaciones de Newell’s vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura - Zona A
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- TV: TNT Sports.
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