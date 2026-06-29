De la "tierra colorada" a "leyendas": las mejores frases de Gustavo Alfaro tras la hazaña de Paraguay

Las mejores frases de Gustavo Alfaro tras la hazaña de Paraguay en el Mundial 2026

La mística paraguaya: épica, resistencia y utopía

Fiel a su estilo literario, Alfaro comenzó conectando el triunfo con las raíces culturales y geográficas del pueblo paraguayo, destacando el ADN de un equipo que sabe lo que es batallar contra la adversidad.

"Vivir una noche épica, una tarde épica, porque hoy invitaba la épica".

"El resistir está grabado en nuestra cédula de identidad. Y había que resistir".

"Nosotros venimos de la tierra colorada, una mezcla absoluta de sangre y utopía que nos dio la posibilidad de hacer lo imposible".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071770120788083137&partner=&hide_thread=false "VENIMOS DE LA TIERRA COLORADA, ESAS FRANJAS DE LA CAMISETA SON DE LA TIERRA COLORADA"



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De guerreros a leyendas: la intimidad del plantel

El estratega reveló parte del mensaje que les transmitió a sus dirigidos antes de salir a la cancha y elogió la madurez de piezas clave, como el defensor José Canale y el arquero Orlando Gill, el gran héroe de la tanda de penales.

"Como les dije en la charla: quiero ver a 26 guerreros, todos juntos abrazados cantando el himno, y quiero que esos guerreros se retiren de la cancha siendo leyendas, y eso es lo que hicieron, porque fue una victoria épica".

"Hoy Canale jugó como si tuviese 100 partidos en la selección. Después, cada vez eran más altos los que entraban... teníamos que marcarlos a cocochito ".

"Sufrimos por las limitaciones que tenemos. Ojalá tuviéramos más cosas para poder competir de otra manera, y eso es lo que tenemos que trabajar. Yo no tengo la razón ahora porque Orlando Gill atajó dos penales, porque yo estoy convencido de lo que hacía".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071764947755790522&partner=&hide_thread=false "YO QUERÍA VER A 26 GUERREROS Y QUE SE RETIREN COMO LEYENDAS, Y ES LO QUE HICIERON"



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El debate del fútbol, el sufrimiento y la visión a futuro

Alfaro no esquivó los análisis tácticos ni las comparaciones históricas. Recordó los procesos de Alejandro Sabella y Lionel Scaloni en Argentina para hablar de organización, y dejó en claro cuál es el techo que proyecta para el fútbol de Paraguay.

"La madurez es la discusión de que esto, en el fútbol de Argentina, lo tuvo detenido 24 años, atrapado en 'cuál es la nuestra', en una disyuntiva de si somos menottistas o bilardistas, hasta que llegó Sabella, puso sobreaviso que Argentina se podía organizar, y después vino Scaloni y lo puso en su lugar". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071766848547250279&partner=&hide_thread=false "EN ARGENTINA, PASAMOS 24 AÑOS DEFINIENDO SI ÉRAMOS MENOTTISTAS O BILARDISTAS"



Gustavo Julio Alfaro



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"Cuando a veces se pone la carreta delante del caballo, es difícil avanzar".

"Se los dije al Presidente, a los jugadores, a ustedes: ¿qué tipo de Selección quieren tener? Yo quiero a Paraguay siempre entre los mejores cuatro de la Sudamericana y la Libertadores ".

"Estamos remando en dulce de leche, pero vamos a seguir peleando. Yo me saco el sombrero con los jugadores, y si hoy no tenían una mentalidad fuerte, no lo sacaban adelante. Está en nuestra naturaleza, que si no sufrimos, no sirve".

El "Manual de Alfaro": humor y filosofía de vida

Para el cierre, el técnico dejó dos declaraciones que generaron risas entre los periodistas presentes, pero que encierran su mirada pragmática sobre el fútbol y el paso del tiempo.

"A mí, en un momento me va a dar un bobazo, voy a quedar duro ahí.. van a decir 'muévanlo porque está duro'".

"Yo no muero con la mía, yo vivo con la mía, y vivir es cambiar... porque cuando uno muere, lo meten en un metro ochenta y lo llenan de tierra. Yo quiero vivir, y si tengo que cambiar para seguir viviendo, yo voy a cambiar".