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De la "tierra colorada" a "leyendas": las mejores frases de Gustavo Alfaro tras la hazaña de Paraguay

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El entrenador argentino de Paraguay dio una conferencia de prensa para el recuerdo tras la épica clasificación a octavos de final ante Alemania.

De la tierra colorada a leyendas: las mejores frases de Gustavo Alfaro tras la hazaña de Paraguay

De la "tierra colorada" a "leyendas": las mejores frases de Gustavo Alfaro tras la hazaña de Paraguay

La épica no terminó en el campo de juego. En la conferencia de prensa posterior a histórico partido de Paraguay, el director técnico argentino Gustavo Alfaro volvió a hacer gala de su particular retórica, regalando un compendio de metáforas, reflexiones profundas y humor que pintan de cuerpo entero la identidad del futbolista guaraní y su propia filosofía de vida.

La clasificación de la selección de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar por penales a la poderosa Alemania, desató una fiesta nacional. Y el "Profesor", muy comentado en redes sociales por sus particulares reflexiones antes y después de los encuentros, volvió a dar una conferencia de prensa para el recuerdo.

Entre el análisis del partido y reflexiones profundas, Alfaro brindó definiciones más potentes y emotivas.

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Las mejores frases de Gustavo Alfaro tras la hazaña de Paraguay en el Mundial 2026

La mística paraguaya: épica, resistencia y utopía

Fiel a su estilo literario, Alfaro comenzó conectando el triunfo con las raíces culturales y geográficas del pueblo paraguayo, destacando el ADN de un equipo que sabe lo que es batallar contra la adversidad.

  • "Vivir una noche épica, una tarde épica, porque hoy invitaba la épica".

  • "El resistir está grabado en nuestra cédula de identidad. Y había que resistir".

  • "Nosotros venimos de la tierra colorada, una mezcla absoluta de sangre y utopía que nos dio la posibilidad de hacer lo imposible".

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De guerreros a leyendas: la intimidad del plantel

El estratega reveló parte del mensaje que les transmitió a sus dirigidos antes de salir a la cancha y elogió la madurez de piezas clave, como el defensor José Canale y el arquero Orlando Gill, el gran héroe de la tanda de penales.

  • "Como les dije en la charla: quiero ver a 26 guerreros, todos juntos abrazados cantando el himno, y quiero que esos guerreros se retiren de la cancha siendo leyendas, y eso es lo que hicieron, porque fue una victoria épica".

  • "Hoy Canale jugó como si tuviese 100 partidos en la selección. Después, cada vez eran más altos los que entraban... teníamos que marcarlos a cocochito".

  • "Sufrimos por las limitaciones que tenemos. Ojalá tuviéramos más cosas para poder competir de otra manera, y eso es lo que tenemos que trabajar. Yo no tengo la razón ahora porque Orlando Gill atajó dos penales, porque yo estoy convencido de lo que hacía".

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El debate del fútbol, el sufrimiento y la visión a futuro

Alfaro no esquivó los análisis tácticos ni las comparaciones históricas. Recordó los procesos de Alejandro Sabella y Lionel Scaloni en Argentina para hablar de organización, y dejó en claro cuál es el techo que proyecta para el fútbol de Paraguay.

  • "La madurez es la discusión de que esto, en el fútbol de Argentina, lo tuvo detenido 24 años, atrapado en 'cuál es la nuestra', en una disyuntiva de si somos menottistas o bilardistas, hasta que llegó Sabella, puso sobreaviso que Argentina se podía organizar, y después vino Scaloni y lo puso en su lugar".

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  • "Cuando a veces se pone la carreta delante del caballo, es difícil avanzar".

  • "Se los dije al Presidente, a los jugadores, a ustedes: ¿qué tipo de Selección quieren tener? Yo quiero a Paraguay siempre entre los mejores cuatro de la Sudamericana y la Libertadores".

  • "Estamos remando en dulce de leche, pero vamos a seguir peleando. Yo me saco el sombrero con los jugadores, y si hoy no tenían una mentalidad fuerte, no lo sacaban adelante. Está en nuestra naturaleza, que si no sufrimos, no sirve".

El "Manual de Alfaro": humor y filosofía de vida

Para el cierre, el técnico dejó dos declaraciones que generaron risas entre los periodistas presentes, pero que encierran su mirada pragmática sobre el fútbol y el paso del tiempo.

  • "A mí, en un momento me va a dar un bobazo, voy a quedar duro ahí.. van a decir 'muévanlo porque está duro'".

  • "Yo no muero con la mía, yo vivo con la mía, y vivir es cambiar... porque cuando uno muere, lo meten en un metro ochenta y lo llenan de tierra. Yo quiero vivir, y si tengo que cambiar para seguir viviendo, yo voy a cambiar".

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