De la "tierra colorada" a "leyendas": las mejores frases de Gustavo Alfaro tras la hazaña de Paraguay
El entrenador argentino de Paraguay dio una conferencia de prensa para el recuerdo tras la épica clasificación a octavos de final ante Alemania.
La épica no terminó en el campo de juego. En la conferencia de prensa posterior a histórico partido de Paraguay, el director técnico argentino Gustavo Alfaro volvió a hacer gala de su particular retórica, regalando un compendio de metáforas, reflexiones profundas y humor que pintan de cuerpo entero la identidad del futbolista guaraní y su propia filosofía de vida.
La clasificación de la selección de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar por penales a la poderosa Alemania, desató una fiesta nacional. Y el "Profesor", muy comentado en redes sociales por sus particulares reflexiones antes y después de los encuentros, volvió a dar una conferencia de prensa para el recuerdo.
Entre el análisis del partido y reflexiones profundas, Alfaro brindó definiciones más potentes y emotivas.
Las mejores frases de Gustavo Alfaro tras la hazaña de Paraguay en el Mundial 2026
La mística paraguaya: épica, resistencia y utopía
Fiel a su estilo literario, Alfaro comenzó conectando el triunfo con las raíces culturales y geográficas del pueblo paraguayo, destacando el ADN de un equipo que sabe lo que es batallar contra la adversidad.
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"Vivir una noche épica, una tarde épica, porque hoy invitaba la épica".
"El resistir está grabado en nuestra cédula de identidad. Y había que resistir".
"Nosotros venimos de la tierra colorada, una mezcla absoluta de sangre y utopía que nos dio la posibilidad de hacer lo imposible".
De guerreros a leyendas: la intimidad del plantel
El estratega reveló parte del mensaje que les transmitió a sus dirigidos antes de salir a la cancha y elogió la madurez de piezas clave, como el defensor José Canale y el arquero Orlando Gill, el gran héroe de la tanda de penales.
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"Como les dije en la charla: quiero ver a 26 guerreros, todos juntos abrazados cantando el himno, y quiero que esos guerreros se retiren de la cancha siendo leyendas, y eso es lo que hicieron, porque fue una victoria épica".
"Hoy Canale jugó como si tuviese 100 partidos en la selección. Después, cada vez eran más altos los que entraban... teníamos que marcarlos a cocochito".
"Sufrimos por las limitaciones que tenemos. Ojalá tuviéramos más cosas para poder competir de otra manera, y eso es lo que tenemos que trabajar. Yo no tengo la razón ahora porque Orlando Gill atajó dos penales, porque yo estoy convencido de lo que hacía".
El debate del fútbol, el sufrimiento y la visión a futuro
Alfaro no esquivó los análisis tácticos ni las comparaciones históricas. Recordó los procesos de Alejandro Sabella y Lionel Scaloni en Argentina para hablar de organización, y dejó en claro cuál es el techo que proyecta para el fútbol de Paraguay.
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"La madurez es la discusión de que esto, en el fútbol de Argentina, lo tuvo detenido 24 años, atrapado en 'cuál es la nuestra', en una disyuntiva de si somos menottistas o bilardistas, hasta que llegó Sabella, puso sobreaviso que Argentina se podía organizar, y después vino Scaloni y lo puso en su lugar".
"Cuando a veces se pone la carreta delante del caballo, es difícil avanzar".
"Se los dije al Presidente, a los jugadores, a ustedes: ¿qué tipo de Selección quieren tener? Yo quiero a Paraguay siempre entre los mejores cuatro de la Sudamericana y la Libertadores".
"Estamos remando en dulce de leche, pero vamos a seguir peleando. Yo me saco el sombrero con los jugadores, y si hoy no tenían una mentalidad fuerte, no lo sacaban adelante. Está en nuestra naturaleza, que si no sufrimos, no sirve".
El "Manual de Alfaro": humor y filosofía de vida
Para el cierre, el técnico dejó dos declaraciones que generaron risas entre los periodistas presentes, pero que encierran su mirada pragmática sobre el fútbol y el paso del tiempo.
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"A mí, en un momento me va a dar un bobazo, voy a quedar duro ahí.. van a decir 'muévanlo porque está duro'".
"Yo no muero con la mía, yo vivo con la mía, y vivir es cambiar... porque cuando uno muere, lo meten en un metro ochenta y lo llenan de tierra. Yo quiero vivir, y si tengo que cambiar para seguir viviendo, yo voy a cambiar".
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