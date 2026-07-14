"De mutuo acuerdo": un adiós tras el Mundial 2026 sacude a la TV y cambiará el fútbol para siempre
Josep Pedrerol abandona Atresmedia al finalizar el Mundial 2026. El fin de un ciclo histórico para la televisión deportiva tras trece años de rotundo éxito.
El periodismo deportivo español se encuentra en estado de conmoción absoluta. Tras más de trece años liderando la pantalla y las redes sociales con sus debates, Josep Pedrerol anunció sorpresivamente que dejará Atresmedia de forma definitiva cuando concluya el Mundial 2026, cerrando así una época dorada e inolvidable para la televisión.
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El final de un ciclo histórico tras el Mundial 2026
La impactante noticia fue confirmada este martes de manera oficial a través de un comunicado emitido por el propio grupo audiovisual. Según detallaron ambas partes, han decidido poner fin "de mutuo acuerdo" a su prolongada relación profesional, lo que marcará el inminente cierre de una etapa al frente de los exitosos programas 'El Chiringuito' y 'Jugones'.
Esta histórica despedida se hará efectiva el próximo 20 de julio, fecha que coincidirá con una emisión muy especial del ciclo nocturno programada específicamente para analizar las repercusiones de la gran final del campeonato internacional.
El legado imborrable en la televisión y el fútbol
Durante este extenso período, los formatos conducidos por el presentador catalán lograron consolidarse como verdaderos referentes de la información, el análisis y el intenso debate. Desde Atresmedia destacaron especialmente el fenomenal impacto de estos espacios, capaces de conformar una gigantesca comunidad de seguidores que trascendió la pantalla chica para dominar por completo las plataformas digitales.
Por su parte, el conductor aprovechó el comunicado para despedirse de su fiel audiencia y de su equipo de trabajo. "Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad", expresó con emoción, destacando el profundo orgullo de haber informado grandes exclusivas y de haber logrado arrancar sonrisas cada trasnoche hablando de su inmensa pasión, el fútbol.
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