"De mutuo acuerdo": un adiós tras el Mundial 2026 sacude a la TV y cambiará el fútbol para siempre

Por su parte, el conductor aprovechó el comunicado para despedirse de su fiel audiencia y de su equipo de trabajo. "Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad", expresó con emoción, destacando el profundo orgullo de haber informado grandes exclusivas y de haber logrado arrancar sonrisas cada trasnoche hablando de su inmensa pasión, el fútbol.