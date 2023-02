De Paul contó la verdad sobre su lesión en el Mundial: ¿qué le dijo Messi?

"Voy con el médico, me hago una ecografía y a la mañana siguiente me dice de hacer una resonancia. 'Resonancia no, ahí me vas a ver algo'. Si la resonancia ya venía que estaba lastimado... descartado. Entonces con la ecografía yo podía ir manejándome. 'Si querés mañana me hago otra ecografía temprano', a la mañana hago esa ecografía y el médico me dice 'tenés 10 días'. Yo sé que sos cabeza dura, que querés probar pero hay un 80% que te rompas y te pierdas todo el Mundial. Algo el músculo tiene. 'Quiero ir probando, lo único que no lo lleves al técnico a ningún lugar. No le des al técnico ninguna información que me pueda complicar'", confesaba y entraba en los detalles del pedido que le realizó a Scaloni, que estaba preocupado por su estado.

"Le pido a Leo (Scaloni), que ya tengo confianza con el técnico, yo lo único que te pido -para que no se genere un teléfono descompuesto- es que a mí me dejes decidir. Si estoy para jugar o no, yo te juro que si no estoy para jugar te voy a decir la verdad. 'Quédate tranquilo, que vos vas a definir si estás para jugar o no', me dice. A la tarde yo no salgo a entrenar -era a puertas cerradas- y se filtra que estaba lesionado, ahí hubo un quilombo. Porque adentro muy pocos lo saben para que salga una información así", explicaba.

QUÉ LE DIJO LIONEL MESSI SOBRE ESTO

"Ese día tenía que hacer unas carreras derecho despacito y siento un dolor. Me preguntan y digo 'bien'. En general sentía que me perdía lo que quedaba del Mundial, voy a la habitación de Messi y me dice 'Rodri, no juegues boludo'".

"Y yo le digo que no, que podía ser el último partido del Mundial, yo tengo fe de que vamos a pasar los cuartos de final, capaz que es el último partido que yo puedo jugar en un Mundial, yo no sé si en cuatro años me van a volver a convocar. 'Yo te prometo que te voy a llevar a semifinales, no arriesgues, lo más probables es que quedes afuera'. Que él me diga así... es fuerte. No quería llevarle la contra a Messi, no me lo dice del lado de capitán sino como hermano mayor".