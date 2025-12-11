Escándalo en España: un DT fue acusado de agredir a un periodista en silla de ruedas

El fútbol de España se vio sacudido por un episodio que traspasó cualquier análisis deportivo. Luego del empate entre Coruxo FC y Real Ávila por la Segunda División de la RFEF, una supuesta agresión física en la sala de prensa se convirtió en el foco principal de atención. El entrenador del Ávila, Marc García Puig, fue señalado como responsable de golpear la silla de ruedas del jefe de prensa del Coruxo, identificado como José, provocando una caída y una crisis nerviosa que terminó con la víctima hospitalizada.