Lanús vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Lanús y Vélez juegan este lunes, desde las 16, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, en la continuidad de la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.