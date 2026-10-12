Lanús vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Fortín" viene de igualar con Platense y buscará una victoria para acercarse al líder de la Tabla Anual. Lanús, en tanto, intentará hacerse fuerte en casa tras empatar con Newell's en Rosario.
Lanús y Vélez juegan este lunes, desde las 16, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, en la continuidad de la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El conjunto comandado por Mauricio Pellegrino viene de empatar sin goles ante Newell's en Rosario y buscará aprovechar la localía para conseguir una victoria que le permita mejorar su posición en la Tabla Anual. El "Granate" intentará sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 y mantener vivas sus aspiraciones de disputar una competencia internacional la próxima temporada.
El "Fortín", por su parte, llega al compromiso después de empatar 2-2 ante Platense en la fecha anterior, resultado que le impidió quedar como único escolta de Independiente Rivadavia en la anual. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, además, se ubica segundo en la Zona A, detrás de Instituto, que lidera en soledad.
Formaciones de Lanús vs. Vélez por el Torneo Clausura - Zona A
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Horario y televisación
- Hora: 16:00.
- Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: ESPN Premium.
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