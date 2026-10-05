Debut flojo de Marcelo Gallardo en Ecuador: su llamativo balance tras las tres derrotas al hilo
La Tri cerró la gira por Asia sin victorias tras caer por penales ante Panamá en la Copa Kirin. Pese al mal arranque en el banco, el DT argentino rescató la actitud del equipo y ya piensa en lo que viene.
El arranque del ciclo de Marcelo Gallardo al frente de la Selección de Ecuador estuvo lejos de ser el ideal desde los números, pero el entrenador argentino prefiere mirar el vaso medio lleno. Luego de cerrar la gira internacional por Asia sin triunfos y cosechar tres Caídas consecutivas, el Muñeco dejó en claro que mantiene la ilusión intacta de cara al futuro del seleccionado.
El punto final de esta primera travesía tuvo lugar en la Copa Kirin, donde Ecuador igualó 1-1 frente a Panamá en el tiempo reglamentario y terminó cayendo por 7-6 en la definición desde los doce pasos. El tropiezo agudizó la racha negativa que se había iniciado con la goleada 3-0 en el debut ante Corea del Sur y el posterior empate sin goles contra Japón, que también terminó en derrota por la vía de los penales (5-4).
Lejos de la versión deslumbrante que venció a Alemania en el Mundial 2026, La Tri transita una etapa de reconstrucción. Sin embargo, Gallardo se mostró conforme con la respuesta anímica de sus dirigidos en estos primeros compromisos. "Me gusta que a este equipo no le gusta perder", advirtió el DT, rescatando el carácter del plantel por sobre la falta de eficacia en la red.
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En ese sentido, el exentrenador de River valoró haber tenido este primer contacto directo para diagnosticar fallas y marcar el rumbo táctico: "Me voy con buenas sensaciones de acuerdo a lo que yo creo que es el potencial de esta selección. Vamos a seguir potenciando una idea: ser protagonistas y presionar alto", remarcó.
Pensando en la fecha FIFA de noviembre, el técnico adelantó que la logística será más amigable, sin viajes tan extenuantes. Además, dejó abierta la puerta para sumar recambios en la nómina para ganar poder de gol: "Nos faltó consistencia en ataque. Vamos a seguir observando porque todavía faltan jugadores importantes. Cuando vengan a la selección deben llegar con competitividad en sus clubes".
Cómo le fue a Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador
La gira por Asia marcó el inicio oficial del proyecto de Gallardo con la mira puesta en las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América 2028. El registro de partidos dejó una derrota sin atenuantes en los 90 minutos y dos traspiés desde los doce pasos tras sendas igualdades:
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Corea del Sur 3 - Ecuador 0 (Amistoso)
Japón 0 - Ecuador 0 (Perdió 5-4 por penales en la Copa Kirin)
Panamá 1 - Ecuador 1 (Perdió 7-6 por penales en la Copa Kirin)
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