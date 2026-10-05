Debut flojo de Marcelo Gallardo en Ecuador: su llamativo balance tras las tres derrotas al hilo

Pensando en la fecha FIFA de noviembre, el técnico adelantó que la logística será más amigable, sin viajes tan extenuantes. Además, dejó abierta la puerta para sumar recambios en la nómina para ganar poder de gol: "Nos faltó consistencia en ataque. Vamos a seguir observando porque todavía faltan jugadores importantes. Cuando vengan a la selección deben llegar con competitividad en sus clubes".

Cómo le fue a Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador

La gira por Asia marcó el inicio oficial del proyecto de Gallardo con la mira puesta en las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América 2028. El registro de partidos dejó una derrota sin atenuantes en los 90 minutos y dos traspiés desde los doce pasos tras sendas igualdades: