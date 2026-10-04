El mensaje de Enner Valencia para Marcelo Gallardo luego del mal arranque de Ecuador
El delantero de Boca analizó los primeros compromisos del Muñeco al frente del conjunto ecuatoriano, ratificó su retiro de la Tri y pidió paciencia para el nuevo proceso.
El inicio del ciclo de Marcelo Gallardo al frente de la Selección de Ecuador no fue el esperado tras cosechar dos caídas consecutivas en la última fecha FIFA: una goleada 3-0 frente a Corea del Sur y una posterior derrota por penales ante Japón. A pesar de las dudas iniciales que generó este arranque, una voz autorizada dentro del fútbol ecuatoriano salió a brindarle un firme respaldo al entrenador argentino.
Enner Valencia respaldó a Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador y su presente en Boca
Enner Valencia, ex capitán del seleccionado ecuatoriano y actual atacante de Boca, rompió el silencio tras el triunfo xeneize por 3-0 ante Unión de Santa Fe. El experimentado delantero de 36 años analizó el complejo escenario que atraviesa el DT: “Es difícil entrar a un grupo así, como ha entrado ahora Gallardo. Sabemos que al principio va a costar, pero todos los ecuatorianos tenemos que estar confiando en él para que todo salga bien”.
IMPORTANTE: Enner Valencia hizo historia: los increíbles récords que consiguió con su hat-trick en Boca
A pesar de haber cerrado su etapa con la camiseta de su país luego del Mundial 2026 —donde dejó una huella imborrable con 49 goles en más de 100 encuentros—, Valencia dejó en claro que su retiro del plano internacional es una decisión definitiva tomada junto a su familia, descartando cualquier chance de retornar como lo hizo su compatriota Hernán Galíndez.
Con la cabeza puesta de lleno en el equipo de la Ribera, el ex atacante de la Tri viene mostrando un crecimiento futbolístico sostenido tras una adaptación inicial exigente por la falta de pretemporada, ratificado con actuaciones destacadas como su reciente hat-trick frente a Racing. Desde Buenos Aires, la gran figura ecuatoriana aseguró que ahora le tocará alentar como un hincha más mientras el Muñeco busca impregnar su sello táctico de cara a los próximos compromisos.
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