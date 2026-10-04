El mensaje de Enner Valencia para Marcelo Gallardo luego del mal arranque de Ecuador

Enner Valencia respaldó a Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador y su presente en Boca

Enner Valencia, ex capitán del seleccionado ecuatoriano y actual atacante de Boca, rompió el silencio tras el triunfo xeneize por 3-0 ante Unión de Santa Fe. El experimentado delantero de 36 años analizó el complejo escenario que atraviesa el DT: “Es difícil entrar a un grupo así, como ha entrado ahora Gallardo. Sabemos que al principio va a costar, pero todos los ecuatorianos tenemos que estar confiando en él para que todo salga bien”.