Estuvo en el descenso de River, se retiró y hoy se dedica al campo: de quién se trata

Luego de ese ciclo, regresó a Paraguay para jugar nuevamente en Libertad y también tuvo pasos por Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo. Sin embargo, la irrupción de la pandemia puso punto final a su recorrido como futbolista profesional.

Su vida después del retiro

Tras colgar los botines, Román regresó al campo y se dedicó de lleno a la ganadería, eligiendo una vida tranquila y alejada de la exposición que implica el fútbol de alto rendimiento. Aunque dejó la alta competencia, continúa vinculado al deporte jugando de forma amateur en el Club Deportivo La Colmena.