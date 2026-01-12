Estuvo en el descenso de River, se retiró y hoy se dedica al campo: de quién se trata
Llegó al "Millonario" como una de las grandes figuras, aunque fue parte de uno de los momentos más oscuros del club. Los detalles en la nota.
La caída de River a la segunda división quedó grabada como uno de los golpes más duros en la historia del fútbol argentino. Aquella jornada de 2011 no solo sacudió a los hinchas, sino que también expuso errores deportivos y dirigenciales que obligaron al club a replantear su rumbo y reconstruirse desde los cimientos.
Dentro de ese contexto cargado de tensión y reproches, varios futbolistas quedaron marcados por lo ocurrido. Entre ellos apareció el nombre de Adalberto Román, quien pasó de ser una pieza del plantel a transformarse en foco de cuestionamientos.
Adalberto Román y su paso por el fútbol
Román dio sus primeros pasos en el fútbol con la camiseta de Libertad, uno de los clubes más importantes de Paraguay. Allí logró consolidarse como un defensor sólido, siendo parte de diferentes consagraciones que lo catapultaron a la élite de Sudamérica.
Ese rendimiento lo llevó a dar el salto al fútbol argentino, cuando River apostó por su incorporación. Su paso por Núñez quedó inevitablemente marcado por el descenso de 2011, episodio en el que quedó involucrado tras diversos errores en la serie de promoción frente a Belgrano. La presión del contexto y el clima hostil de los hinchas terminaron afectando su continuidad en el equipo.
Luego de su paso por Argentina, Román continuó su carrera en Brasil, donde vistió la camiseta de Palmeiras. Allí vivió una experiencia agridulce: el equipo perdió la categoría, pero al mismo tiempo consiguió levantar la Copa de Brasil en 2012.
Luego de ese ciclo, regresó a Paraguay para jugar nuevamente en Libertad y también tuvo pasos por Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo. Sin embargo, la irrupción de la pandemia puso punto final a su recorrido como futbolista profesional.
Su vida después del retiro
Tras colgar los botines, Román regresó al campo y se dedicó de lleno a la ganadería, eligiendo una vida tranquila y alejada de la exposición que implica el fútbol de alto rendimiento. Aunque dejó la alta competencia, continúa vinculado al deporte jugando de forma amateur en el Club Deportivo La Colmena.
