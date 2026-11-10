"No nos cayó muy bien": la crítica de Alex Baena a Julián Álvarez por su intento de irse al Barcelona

También se refirió a la relación entre el campeón del mundo y los hinchas del Atlético, que manifestaron su descontento tras las declaraciones sobre el Barcelona. "La relación con los hinchas seguramente le afecte bastante. Entendemos también a la afición del Atleti que esté enfadada, pero Julián está trabajando mucho para ponerse al nivel. Lo necesitamos para conseguir los objetivos y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente", señaló.

El respaldo de Baena y el presente futbolístico del argentino

Más allá de la polémica, el mediocampista defendió el compromiso de la Araña con el equipo y aseguró que su actitud cotidiana no cambió. "Pasó una mala noche después del partido contra Barcelona, pero en el día a día está implicado, haciendo bromas", reveló.

Por último, pidió dimensionar las exigencias que recaen sobre el atacante argentino y recordó que hasta los mejores futbolistas atraviesan encuentros complicados. "La gente le exige mucho porque es Julián, uno de los mejores delanteros del mundo. Cualquier jugador puede tener un día malo. Lo tenía Cristiano Ronaldo, lo tenía Messi... nos tenemos que preocupar el día que no tengas esas cuatro o cinco ocasiones por partido", concluyó.