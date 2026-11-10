"No nos cayó muy bien": la crítica de Alex Baena a Julián Álvarez por su intento de irse al Barcelona
El mediocampista del Atlético de Madrid reconoció que el plantel no recibió bien las declaraciones del delantero sobre una posible transferencia al equipo catalán.
La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sigue generando repercusiones. Alex Baena, compañero del delantero argentino en el equipo dirigido por Diego Simeone, se refirió a las versiones sobre su posible salida al Barcelona y reconoció que sus declaraciones públicas no cayeron bien dentro del vestuario.
"Es un poco raro que un compañero diga públicamente que se quiere ir. No nos cayó muy bien", expresó el mediocampista al analizar el episodio.
Baena aclaró que entiende que un futbolista pueda sentirse atraído por la posibilidad de jugar en clubes como Barcelona o Real Madrid, pero remarcó que el malestar estuvo relacionado con la manera en que se expresó Álvarez.
"Entiendo que un jugador dude si el Barça o el Real Madrid vienen por vos, pero creo que las formas son lo que más nos molestó. Lo hubiésemos apoyado", explicó.
Julián Álvarez pidió disculpas al plantel del Atlético
El español aseguró que no tuvo una conversación personal con el delantero sobre el tema, aunque destacó que el argentino reconoció el impacto de sus palabras y pidió disculpas a sus compañeros. "Personalmente, no le dije nada. Él es un chico muy inteligente y sabía lo que hizo y cómo nos pudo sentar. Nos pidió perdón a todos y eso le engrandece muchísimo", contó Baena.
También se refirió a la relación entre el campeón del mundo y los hinchas del Atlético, que manifestaron su descontento tras las declaraciones sobre el Barcelona. "La relación con los hinchas seguramente le afecte bastante. Entendemos también a la afición del Atleti que esté enfadada, pero Julián está trabajando mucho para ponerse al nivel. Lo necesitamos para conseguir los objetivos y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente", señaló.
El respaldo de Baena y el presente futbolístico del argentino
Más allá de la polémica, el mediocampista defendió el compromiso de la Araña con el equipo y aseguró que su actitud cotidiana no cambió. "Pasó una mala noche después del partido contra Barcelona, pero en el día a día está implicado, haciendo bromas", reveló.
Por último, pidió dimensionar las exigencias que recaen sobre el atacante argentino y recordó que hasta los mejores futbolistas atraviesan encuentros complicados. "La gente le exige mucho porque es Julián, uno de los mejores delanteros del mundo. Cualquier jugador puede tener un día malo. Lo tenía Cristiano Ronaldo, lo tenía Messi... nos tenemos que preocupar el día que no tengas esas cuatro o cinco ocasiones por partido", concluyó.
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