Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 19 de este sábado, el Xeneize visita al Halcón de Varela con el objetivo de volver al triunfo, tras igualar ante Central Córdoba en la fecha pasada.
Tras el agridulce empate 2-2 frente a Central Córdoba en La Bombonera, Boca Juniors se alista para su compromiso de este sábado a las 19:00 contra Defensa y Justicia, en un partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Estadio Norberto Tomaghello y contará con la presencia de público visitante.
El Xeneize ocupa actualmente el quinto lugar de la Zona A del Clausura con 14 puntos en nueve presentaciones. Si bien el equipo venía de una sólida seguidilla de tres victorias (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi), los recientes empates frente a Rosario Central y Central Córdoba detuvieron su escalada en la tabla del grupo.
A pesar de estos tropiezos recientes, Boca mantiene su posición de privilegio en la tabla anual, donde se ubica como segundo clasificado (igualado con Rosario Central, con un partido menos), asegurando, por el momento, un cupo directo a la próxima Copa Libertadores.
Por su parte, el Halcón de Varela, dirigido por Mariano Soso, no llega en su mejor forma, cargando con dos derrotas consecutivas: cayó como visitante ante Estudiantes y, sorpresivamente, como local frente a Platense. Estos resultados lo dejan en el octavo puesto de la Zona A del Clausura con 12 puntos, siendo actualmente el último equipo que estaría avanzando a los octavos de final.
La situación se torna más delicada en la tabla anual, donde las aspiraciones de clasificar a torneos internacionales se complican. Defensa y Justicia se encuentra a ocho unidades de distancia de Huracán, el equipo que, en este momento, marca el umbral de acceso a la próxima Copa Sudamericana. Por ello, el local necesita cortar urgentemente su mala racha para no ver comprometidas sus chances coperas.
Formaciones del duelo
Defensa: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.
Defensa y Justicia vs. Boca: datos del partido
- Hora: 19
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- Estadio: Norberto Tomaghello
