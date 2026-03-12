Defensa y Justicia vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto de Florencio Varela llega a este compromiso con una sensación agridulce. En las últimas jornadas acumuló una seguidilla de empates que lo mantienen en la pelea, pero que al mismo tiempo le impidieron escalar posiciones en la tabla. El último de esos resultados fue frente a un Lanús alternativo, un duelo en el que el Halcón tuvo oportunidades para quedarse con la victoria, pero no logró capitalizarlas.