Defensa y Justicia vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Mariano Soso arrastra varios empates consecutivos y necesita volver a ganar para no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación.
Defensa y Justicia será local este jueves frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Norberto Tito Tomaghello, en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El partido comenzará a las 17 y enfrentará a dos equipos que atraviesan momentos irregulares y que necesitan sumar puntos para acercarse a la zona de clasificación a la siguiente fase del campeonato.
El conjunto de Florencio Varela llega a este compromiso con una sensación agridulce. En las últimas jornadas acumuló una seguidilla de empates que lo mantienen en la pelea, pero que al mismo tiempo le impidieron escalar posiciones en la tabla. El último de esos resultados fue frente a un Lanús alternativo, un duelo en el que el Halcón tuvo oportunidades para quedarse con la victoria, pero no logró capitalizarlas.
Ese empate dejó un diagnóstico claro dentro del cuerpo técnico encabezado por Mariano Soso. El equipo genera situaciones y sostiene la identidad futbolística que caracteriza al club desde hace varios años, pero le está costando transformar ese dominio en triunfos. Con nombres de jerarquía como Éver Banega y Aarón Molinas como ejes de la creación, intenta sostener su estilo basado en la circulación de la pelota y la búsqueda constante del arco rival.
A pesar de ese buen pie en el mediocampo, la realidad marca que el Halcón todavía no logra despegar en el campeonato. La acumulación de igualdades consecutivas lo dejó al borde de salir del grupo de los ocho mejores de su zona, por lo que el duelo de este jueves adquiere una importancia especial. Volver a hacerse fuerte como local aparece como una necesidad para sostener las aspiraciones de clasificación.
Del otro lado estará un Central Córdoba que tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo dirigido por Lucas Pusineri intenta recuperar la regularidad que lo llevó a disputar torneos internacionales en los últimos años, pero en este comienzo de temporada los resultados no acompañaron. La campaña del Ferroviario refleja esa irregularidad: dos victorias, dos empates y cuatro derrotas en lo que va del torneo.
La última presentación terminó con una caída ante Independiente, un resultado que profundizó las dudas del equipo santiagueño. Entre el desgaste de la competencia, los cambios constantes en el plantel y la exigencia del calendario, el Ferroviario busca reconstruirse para evitar que la temporada se complique demasiado pronto.
Defensa y Justicia vs. Central Córdoba: probables formaciones
- Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Elías Pereyra; Ever Banega, Santiago Sosa Yung, Rubén Botta; Aarón Molinas, Agustín Hausch y Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Lucas González; Horacio Tijanovich y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.
Defensa y Justicia vs. Central Córdoba: otros datos
- Hora: 17.00.
- Estadio: Norberto Tito Tomaghello.
- Árbitro: Bryan Ferreyra.
- VAR: Gastón Monzón Brizuela.
- TV: TNT Sports.
