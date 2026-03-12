David Silva vivió el clima de la Bombonera y sorprendió en el clásico entre Boca-San Lorenzo

david silva bombonera

El mediocampista puso punto final a su carrera el 27 de julio de 2023, a los 37 años, luego de sufrir una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento. Aquella situación lo llevó a tomar la decisión de retirarse del fútbol profesional, cerrando así una trayectoria que lo ubicó entre los jugadores más influyentes de su generación.

La visita de Silva se suma a una lista cada vez más extensa de figuras internacionales que en los últimos meses pasaron por la Bombonera para vivir la experiencia del fútbol argentino. Entre los nombres que estuvieron presentes recientemente aparecen celebridades como Dua Lipa, Noel Gallagher, Johnny Depp y Rosalía.

Embed ¡HOLA, CHINO! Un campeón del mundo en La Bombonera: David Silva, disfrutando del clásico entre Boca y San Lorenzo con la camiseta del Xeneize puesta. pic.twitter.com/lYxqUbghUP — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026

De esta manera, el estadio de la Ribera continúa consolidándose como un atractivo para figuras de distintos ámbitos que visitan Argentina y buscan conocer de cerca uno de los ambientes más apasionados del fútbol mundial. Para David Silva, la experiencia de presenciar un clásico en Alberto J. Armando quedará seguramente como uno de los recuerdos más particulares de su recorrido por el país.