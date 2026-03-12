David Silva vivió el clima de la Bombonera y sorprendió en el clásico entre Boca-San Lorenzo
El exfutbolista español, campeón del mundo en 2010, fue uno de los invitados especiales que tuvo el estadio xeneize en la décima fecha del Torneo Apertura.
El clásico entre Boca y San Lorenzo no solo dejó emociones dentro del campo de juego, sino también una visita inesperada en las tribunas. El exfutbolista español David Silva apareció en el estadio La Bombonera para presenciar el encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
La presencia del histórico mediocampista llamó rápidamente la atención de los hinchas y de quienes seguían el partido. A diferencia de otras personalidades que suelen asistir a los partidos desde sectores más exclusivos, Silva optó por ubicarse en la platea para vivir el espectáculo desde un lugar más cercano al público. De esa manera pudo experimentar de primera mano el ambiente que caracteriza al estadio de Boca, uno de los escenarios más reconocidos del fútbol mundial.
El español se mostró relajado y disfrutó del clima que se generó antes y durante el encuentro. Incluso fue captado con una camiseta del Xeneize mientras observaba el desarrollo del partido, un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales entre los fanáticos del club. Su presencia se transformó en una de las curiosidades de la jornada, en un partido que ya de por sí generaba gran expectativa por tratarse de un clásico del fútbol argentino.
Silva es recordado como uno de los grandes talentos del fútbol europeo en las últimas décadas. Fue una pieza fundamental de la Selección de España que conquistó el título del mundo en 2010, además de integrar el histórico ciclo que dominó el fútbol internacional con la obtención de dos Eurocopas consecutivas.
A nivel de clubes, su etapa más recordada fue con el Manchester City, donde se convirtió en una de las figuras emblemáticas de la institución durante una era dorada. Allí conquistó múltiples títulos y dejó una huella profunda gracias a su creatividad, visión de juego y capacidad para manejar los tiempos del partido. Posteriormente continuó su carrera en la Real Sociedad, donde disputó sus últimas temporadas como profesional.
El mediocampista puso punto final a su carrera el 27 de julio de 2023, a los 37 años, luego de sufrir una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento. Aquella situación lo llevó a tomar la decisión de retirarse del fútbol profesional, cerrando así una trayectoria que lo ubicó entre los jugadores más influyentes de su generación.
La visita de Silva se suma a una lista cada vez más extensa de figuras internacionales que en los últimos meses pasaron por la Bombonera para vivir la experiencia del fútbol argentino. Entre los nombres que estuvieron presentes recientemente aparecen celebridades como Dua Lipa, Noel Gallagher, Johnny Depp y Rosalía.
De esta manera, el estadio de la Ribera continúa consolidándose como un atractivo para figuras de distintos ámbitos que visitan Argentina y buscan conocer de cerca uno de los ambientes más apasionados del fútbol mundial. Para David Silva, la experiencia de presenciar un clásico en Alberto J. Armando quedará seguramente como uno de los recuerdos más particulares de su recorrido por el país.
