Temporal y tensión en Tucumán: un diputado de La Libertad Avanza recibió un brutal cabezazo
El diputado nacional libertario Federico Pelli fue agredido durnate un evento solidario en La Madrid, una de las localidades más afectadas.
La tensión por las inundaciones en Tucumán derivó en un grave episodio de violencia política este miércoles, cuando el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, fue víctima de una brutal agresión física mientras encabezaba un operativo solidario para asistir a los damnificados por el temporal en la localidad de La Madrid.
Pelli se encontraba en el sudoeste tucumano junto a la exdiputada Paula Omodeo y el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, entregando donaciones en una de las zonas más castigadas por las lluvias.
En ese contexto, el legislador fue increpado por Marcelo "Pichón" Segura, dirigente identificado con el justicialismo local, según la agencia Noticias Argentinas. Tras una breve discusión, le propinó un feroz cabezazo que le provocó una herida sangrante en el tabique nasal.
Con el rostro ensangrentado y tras recibir las primeras curaciones, el diputado Pelli confirmó que radicará una denuncia penal contra Segura, a quien se vincula directamente con el entorno del gobierno provincial.
Este ataque ocurre en un clima de extrema sensibilidad social en la provincia, donde miles de familias perdieron sus pertenencias bajo el agua. La agresión al legislador nacional fue repudiada por diversos sectores, quienes advierten sobre el peligro de que la crisis humanitaria por el temporal se vea empañada por la violencia partidaria y las disputas territoriales de los punteros políticos.
Tucumán está bajo el agua y el pronóstico del tiempo es devastador: cuándo paran las lluvias
Tucumán atraviesa horas críticas tras sufrir un severo temporal que dejó a varias localidades completamente bajo el agua. La situación más dramática se vive en la zona de La Madrid, donde se registró un acumulado de 170 milímetros de lluvia en pocas horas.
Este enorme caudal de agua provocó el desborde del río Marapa, afectando directamente al departamento de Graneros y a otras zonas ribereñas. Ante el colapso, el gobernador Osvaldo Jaldo se trasladó a la región con su gabinete para monitorear el cauce y coordinar de urgencia las tareas de rescate en el terreno.
