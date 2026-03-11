Temporal y tensión en Tucumán: un diputado de La Libertad Avanza recibió un brutal cabezazo

Tucumán está bajo el agua y el pronóstico del tiempo es devastador: cuándo paran las lluvias

Tucumán atraviesa horas críticas tras sufrir un severo temporal que dejó a varias localidades completamente bajo el agua. La situación más dramática se vive en la zona de La Madrid, donde se registró un acumulado de 170 milímetros de lluvia en pocas horas.

Este enorme caudal de agua provocó el desborde del río Marapa, afectando directamente al departamento de Graneros y a otras zonas ribereñas. Ante el colapso, el gobernador Osvaldo Jaldo se trasladó a la región con su gabinete para monitorear el cauce y coordinar de urgencia las tareas de rescate en el terreno.