Defensa y Justicia vs. Platense por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Formaciones del duelo entre Defensa y Justicia y Platense

Defensa y Justicia: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.

Platense: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian “Kily” González.

Defensa y Justicia vs. Platense: datos del partido

Hora: 20

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Gastón Monzón Brizuela

Estadio: Norberto Tito Tomaghello