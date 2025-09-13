Defensa y Justicia vs. Platense por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Sin encontrar aún el rumbo, el Calamar visita al Halcón de Varela en el Estadio Norberto Tito Tomaghello desde las 20 de este domingo.
Este domingo, desde las 20:00, el Estadio Norberto Tito Tomaghello será el escenario del partido entre Defensa y Justicia y Platense, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan con presentes muy diferentes.
Defensa y Justicia, bajo la dirección de Mariano Soso, atraviesa un gran momento con cuatro partidos invicto y buscará seguir escalando posiciones. El equipo de Florencio Varela viene de una victoria por 2-1 contra Belgrano, con goles de Rafael Delgado y Juan Miritello. Con este triunfo, se sumó a la pelea por la punta y por los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, de los que lo separan solo cuatro puntos. El "Halcón" también intentará consolidarse en la zona de playoffs.
Por su parte, Platense, el actual campeón del fútbol argentino, no logra encontrar su rumbo desde la salida de la dupla técnica Orsi-Gómez. Con solo una victoria en todo el ciclo de Cristian "Kily" González, el equipo se encuentra fuera de la zona de clasificación a los duelos finales. El "Calamar" buscará dejar atrás la dura derrota 3-1 ante Godoy Cruz, un partido en el que su rival jugó con un hombre menos gran parte del tiempo, y recuperar el nivel que lo llevó a levantar el Torneo Apertura.
Formaciones del duelo entre Defensa y Justicia y Platense
Defensa y Justicia: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Platense: aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Cristian “Kily” González.
Defensa y Justicia vs. Platense: datos del partido
- Hora: 20
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Gastón Monzón Brizuela
- Estadio: Norberto Tito Tomaghello
