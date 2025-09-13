Instituto vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Desde las 15 de este domingo, la Gloria recibe al Bicho, con la necesidad de cortar una mala racha de seis partidos sin ganar.
Instituto y Argentinos Juniors se miden este domingo, desde las 15 horas, en el estadio Monumental Presidente Perón, en un partido correspondiente a la octava fecha (interzonal) del Torneo Clausura 2025. El encuentro es fundamental para ambos equipos, aunque con objetivos distintos.
La Gloria, que no ha conseguido una victoria en sus últimos seis partidos, necesita urgentemente un triunfo para alejarse de la zona de descenso. Su mal inicio en el segundo semestre, con una sola victoria, lo ha dejado fuera de la zona de playoffs y lo ha posicionado entre los últimos seis de la tabla anual. Como lo expresó el mediocampista Stefano Moreyra, el equipo se siente "obligado a ganar" para enderezar el rumbo después del parate por la fecha FIFA.
Por su parte, el Bicho, bajo la dirección de Nicolás Diez, llega con el ánimo alto tras su reciente clasificación a las semifinales de la Copa Argentina al vencer a Lanús. Aunque su arranque de semestre fue irregular, el "Bicho" buscará recuperar el gran nivel que mostró en la primera parte del año, cuando lideró la Zona A.
Ahora, el equipo de La Paternal intentará meterse en los puestos de playoffs del torneo local y acercarse a los puestos de la tabla anual que otorgan un cupo para la Copa Libertadores 2026, de los que se encuentra a solo cuatro puntos.
Formaciones de Instituto vs. Argentinos
Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna y Manuel Romero; Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.
Argentinos: Ruso Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano y Nicolás Oroz o Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas. DT: Nicolás Diez.
Instituto vs. Argentinos: datos del partido
- Hora: 15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Fernando Espinoza
- Estadio: Monumental Presidente Perón
