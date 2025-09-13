Rosario Central vs. Boca por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Sin confirmación de la presencia de Miguel Ángel Russo en el banco, el Xeneize se prepara para medirse con el conjunto de Ángel Di María.
Este domingo 14 de septiembre, desde las 17:30, el Gigante de Arroyito será el escenario de un enfrentamiento clave por la fecha 8 del Torneo Clausura Betano. Rosario Central, dirigido por Ariel Holan, se medirá ante Boca, de Miguel Ángel Russo. El partido, que será arbitrado por Facundo Tello, se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium.
El Canalla llega a este encuentro con un antecedente particular: su partido contra Sarmiento fue suspendido por la lluvia cuando el marcador estaba 0-0. En los 45 minutos restantes que se jugarán próximamente, el conjunto rosarino deberá buscar la victoria para mantener su gran momento.
El equipo de Holan viene de un triunfo importantísimo en el clásico ante Newell's con un golazo de Ángel Di María y se mantiene invicto en el torneo.
Por su parte, Boca ha mostrado una notable mejoría. Tras una racha de 12 partidos sin ganar, el equipo de Miguel Ángel Russo ha logrado tres victorias consecutivas, lo que lo ha posicionado de nuevo en la lucha por el campeonato y le ha permitido consolidarse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores en la tabla anual.
Cabe destacar que, si bien el DT de Boca se reincorporó a los entrenamientos el jueves tras estar internado por problemas de salud, su presencia en el banco de suplentes en Rosario aún no ha sido confirmada.
Formaciones del duelo entre Rosario Central y Boca
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; y Alejo Veliz.
Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
La terna arbitral de Rosario Central vs. Boca
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Lucas Ariel Novelli
- Asistente VAR: Juan Del Fueyo
Rosario Central vs. Boca: datos del partido
- Hora: 17.30
- TV: TNT Sports Premium
- Estadio: Gigante de Arroyito
