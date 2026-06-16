Del primer paso en 1930 a la ilusión de 2026: así le fue a Argentina en cada estreno mundialista

La década del sesenta trajo mejores noticias: venció a Bulgaria en Chile 1962 y luego superó a España en Inglaterra 1966, torneo en el que alcanzó los cuartos de final. Sin embargo, el retorno en Alemania 1974 estuvo marcado por una derrota frente a Polonia. La revancha llegaría cuatro años más tarde, cuando el equipo de César Luis Menotti comenzó con una victoria sobre Hungría y terminó conquistando la primera Copa del Mundo para el país.

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Existe una curiosidad estadística que acompaña a la Selección cada vez que defiende el título. Después de consagrarse campeona, siempre perdió en su estreno siguiente. Ocurrió en España 1982 frente a Bélgica, en Italia 1990 contra Camerún y también en Qatar 2022 cuando Arabia Saudita protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia reciente de los Mundiales.

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Entre esas experiencias apareció México 1986, donde Argentina derrotó a Corea del Sur por 3-1 y luego se consagró campeona con Diego Maradona como figura absoluta. También quedaron marcados los debuts exitosos de Estados Unidos 1994 ante Grecia, Francia 1998 frente a Japón, Corea-Japón 2002 contra Nigeria, Alemania 2006 ante Costa de Marfil y Sudáfrica 2010 nuevamente frente a los nigerianos.

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El camino hacia la final de Brasil 2014 comenzó con una ajustada victoria sobre Bosnia y Herzegovina, mientras que Rusia 2018 arrancó con un empate frente a Islandia que anticipó una campaña muy irregular. El antecedente más reciente es Qatar 2022, donde el inesperado tropiezo contra Arabia parecía comprometer seriamente las aspiraciones argentinas, aunque finalmente terminó siendo el punto de partida de una reacción histórica que culminó con la obtención de la tercera estrella.

Argentina Islandia

Ahora, la Scaloneta volverá a poner a prueba esa tradición. Además de buscar un triunfo que le permita comenzar con confianza su participación en el Mundial 2026, intentará romper la particular estadística que persigue a los campeones defensores argentinos. El desafío es doble: sumar tres puntos y demostrar que la historia también puede escribirse de otra manera.

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La posible formación de la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026 ante Argelia

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.