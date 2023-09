Demichelis busca revertir el mal momento: los partidos que se le vienen a River

El entrenador de River, Martín Demichelis, rechazó los rumores de un posible conflicto con los referentes del equipo y una supuesta relación rota con los jugadores del plantel: "Nosotros en el River Camp convivimos en una gran armonía, nada nos va a desestabilizar. No sé por dónde vienen las balas porque no leo y tampoco escucho nada. Me concentro en entrenar a River”, dijo después del triunfo amistoso ante Universidad Católica de Chile.