Deportivo Riestra le ganó 1-0 a Deportivo Maipú y avanzó en la Copa Argentina 2026
El "Malevo" debutó en Caseros con una victoria ante el conjunto mendocino por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026.
Deportivo Riestra se impuso este jueves 1-0 ante Deportivo Maipú en el Estadio Ciudad de Caseros, en el marco de los 32vos de final de la Copa Argentina 2026.
El cruce marcó el debut de ambos en el certamen nacional y lo tuvo a Ángel Stringa como el goleador de la tarde, marcando el único tanto en el cierre de la primera mitad.
El "Malevo" atraviesa un inicio de temporada adverso y todavía no logró ganar en el Torneo Apertura. En sus primeras tres presentaciones cayó ante Boca en La Bombonera, perdió frente a Defensa y Justicia y empató ante Barracas Central en un partido que estuvo rodeado de polémica.
Maipú, por su parte, llegaba al encuentro sin rodaje oficial en 2026, ya que su debut en la Primera Nacional será recién el sábado 14 de febrero, desde las 18, cuando visite a Agropecuario. El duelo ante Riestra fue su primer compromiso competitivo del año.
Otros datos del partido
- Hora: 19.00
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Daniel Zamora
- Estadio: Ciudad de Caseros
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario