Deportivo Riestra vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Central Córdoba suma seis partidos sin victorias en el Clausura.

Central Córdoba, por su parte, atraviesa un presente similar y también necesita una victoria para salir de la parte baja de la tabla. El "Ferroviario" suma ocho unidades y se encuentra en el último lugar de la Zona A. En la fecha anterior igualó 2-2 ante Defensa y Justicia como local, resultado que le permitió cortar una seguidilla de dos derrotas consecutivas, aunque todavía continúa lejos de los puestos de clasificación para la próxima instancia del certamen.