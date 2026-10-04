Deportivo Riestra vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Con ambos equipos en la parte baja de la Zona A, el duelo en el Guillermo Laza es clave para las aspiraciones de ambos en el torneo.
Deportivo Riestra y Central Córdoba juegan este lunes, desde las 16.45, en el estadio Guillermo Laza, en el marco de la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura.
El encuentro, que será televisado por TNT Sports, tendrá como árbitro principal a Andrés Merlos, quien estará acompañado por Pablo González y Matías Balmaceda como asistentes. Además, Adrián Franklin será el encargado del VAR.
El conjunto del Bajo Flores buscará aprovechar la localía para volver al triunfo y acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final. Riestra, que llega con 10 puntos y ocupa el duodécimo puesto de la Zona A, viene de empatar sin goles ante Gimnasia de Mendoza, aunque registra seis partidos sin ganar en el torneo doméstico.
Central Córdoba, por su parte, atraviesa un presente similar y también necesita una victoria para salir de la parte baja de la tabla. El "Ferroviario" suma ocho unidades y se encuentra en el último lugar de la Zona A. En la fecha anterior igualó 2-2 ante Defensa y Justicia como local, resultado que le permitió cortar una seguidilla de dos derrotas consecutivas, aunque todavía continúa lejos de los puestos de clasificación para la próxima instancia del certamen.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura - Zona A
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Gonzalo Miño, Alan Pérez, Juan Bracamonte; Jonathan Goitía, Milton Céliz, Maximiliano Monje, Gaspar Stringa; Alexander Díaz y Jonathan Graneros. DT: Gustavo Duró.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Fernando Martínez; Matías Vera, Lucas González; Diego Barrera, Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich; Martín Cuitiño. DT: Sebastián Domínguez.
Horario y televisación
- Hora: 16:45.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Adrián Franklin.
- TV: TNT Sports.
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