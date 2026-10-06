El mensaje de Arturo Vidal para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina: "El mejor de la historia"
El King, quien fue verdugo del rosarino en dos finales de Copa América y luego su compañero en Barcelona, le dedicó un cariñoso posteo en redes sociales.
A horas de que Lionel Messi dispute su último compromiso vistiendo la camiseta de la Selección Argentina ante Benín en el Estadio Monumental, los mensajes de afecto y reconocimiento continúan multiplicándose a lo largo del planeta. En esta oportunidad, una de las muestras de cariño más llamativas llegó por parte de Arturo Vidal, referente histórico del seleccionado chileno y protagonista de batallas memorables frente al capitán argentino.
A través de sus redes sociales, el actual mediocampista de Colo Colo compartió una serie de postales que repasan tanto los cruces en los que se enfrentaron representando a sus países como los momentos en los que compartieron vestuario en el Barcelona. El chileno acompañó las imágenes con unas palabras sentidas para el rosarino: "Hoy juegas tu último partido por tu país, amigo. Te deseo lo mejor siempre. El mejor de la historia, extraterrestre. Lo mejor para ti siempre".
La relación entre ambos atravesó distintos matices a lo largo de los años. Por un buen tiempo, el King se convirtió en el gran villano futbolístico del 10 al ser una de las figuras de la Roja que le ganó a la Argentina las finales de la Copa América en 2015 y 2016. Sin embargo, el tiempo y la convivencia en el club catalán edificaron una sólida amistad fuera del terreno de juego.
El emotivo mensaje de Arturo Vidal para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina
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En total, Messi y Vidal se vieron las caras en ocho oportunidades dentro del campo de juego. El historial registra duelos por Eliminatorias Sudamericanas, la final de la UEFA Champions League 2015 entre Barcelona y Juventus, y varios cruces en distintas ediciones de la Copa América (2015, 2016, 2019 y 2021). Más tarde, la pelota los unió en España durante dos temporadas, donde defendieron juntos la camiseta culé en 81 partidos y cosecharon dos títulos oficiales: la Supercopa de España 2018 y La Liga 2018/19.
Con la emoción a flor de piel en la antesala de una noche histórica en Núñez, el gesto de Vidal refleja el respeto unánime del ambiente futbolístico hacia la figura del astro argentino en el cierre definitivo de su carrera con la camiseta celeste y blanca.
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