El mensaje de Arturo Vidal para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina: "El mejor de la historia"

A través de sus redes sociales, el actual mediocampista de Colo Colo compartió una serie de postales que repasan tanto los cruces en los que se enfrentaron representando a sus países como los momentos en los que compartieron vestuario en el Barcelona. El chileno acompañó las imágenes con unas palabras sentidas para el rosarino: "Hoy juegas tu último partido por tu país, amigo. Te deseo lo mejor siempre. El mejor de la historia, extraterrestre. Lo mejor para ti siempre".