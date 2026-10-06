"Muchas gracias, Lionel", la nueva canción dirigida a Messi y que Rodrigo De Paul compartió en sus redes
Un hincha creó un tema especialmente para Lionel Messi y rápidamente se volvió viral. Rodrigo De Paul lo compartió en sus redes.
Hay canciones que aparecen en el momento justo y terminan convirtiéndose en parte de un recuerdo para siempre. Algo de eso está ocurriendo con un nuevo tema dedicado a Lionel Messi, que comenzó como un homenaje hecho por un hincha y en cuestión de horas ganó una enorme repercusión entre los fanáticos de la Selección Argentina.
La canción se llama “Muchas gracias, Lionel” y fue creada especialmente para despedir al capitán argentino en una noche que promete ser una de las más emotivas de su historia con la camiseta celeste y blanca. El tema toma como base la melodía de “Amor clasificado” (Rodrigo), y transforma aquella conocida canción en un agradecimiento a Messi por todo lo vivido durante sus años con la Selección.
Quién es el autor de "Muchas gracias, Lionel", la nueva canción para Messi
El autor es Maximiliano Rossi, un hincha de 32 años oriundo de Caseros, quien contó que la idea nació casi de casualidad. Su pareja le propuso escribir una canción para Messi y él decidió ponerse manos a la obra. El resultado terminó trascendiendo ampliamente el círculo íntimo y llegó hasta uno de los compañeros que más cerca estuvo del astro durante los últimos años.
El momento que terminó de disparar la repercusión llegó cuando Rodrigo De Paul compartió la canción en sus historias de Instagram.
El gesto del mediocampista no pasó inadvertido: no solamente ayudó a que el tema llegara a miles de personas, sino que también generó una ilusión entre los hinchas que ya imaginan la canción sonando en el Monumental durante la despedida de Messi.
El propio Rossi había grabado la canción de una manera completamente casera, desde su auto mientras trabajaba como repartidor. Con el teléfono apoyado en el soporte del GPS y golpeando el techo del vehículo para acompañar el ritmo, registró una versión que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.
La letra funciona como un enorme gracias a Messi por su historia con la Selección: las frustraciones, las finales perdidas, la Copa América, la inolvidable conquista del Mundial de Qatar y todos los momentos que transformaron al rosarino en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino.
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