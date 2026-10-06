"Muchas gracias, Lionel", la nueva canción dirigida a Messi y que Rodrigo De Paul compartió en sus redes

El propio Rossi había grabado la canción de una manera completamente casera, desde su auto mientras trabajaba como repartidor. Con el teléfono apoyado en el soporte del GPS y golpeando el techo del vehículo para acompañar el ritmo, registró una versión que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

La letra funciona como un enorme gracias a Messi por su historia con la Selección: las frustraciones, las finales perdidas, la Copa América, la inolvidable conquista del Mundial de Qatar y todos los momentos que transformaron al rosarino en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino.