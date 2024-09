Descartados: los cuatro entrenadores que rechazó Juan Román Riquelme para Boca

Los 4 DT's que fueron descartados por Riquelme para reemplazar a Martínez en Boca

Fernando Ortíz

Antonio Mohamed

José Néstor Pekerman

Kily González

riquelme.jpg

Los primeros tres se encuentran libres pero no son considerados los entrenadores propicios para este contexto de Boca, mientras que el Kily es del agrado de Juan Román Riquelme, pero no saldrá de Unión de Santa Fe por su cuenta y en el club de La Ribera no buscarán nuevamente a un DT con trabajo dentro del fútbol argentino para evitar nuevas rispideces en el ámbito local, tal como sucedió a principios de año con Huracán por Diego Martínez.

Los dirigentes del Xeneize saben que no pueden fallar en la próxima elección del entrenador que se haga cargo del equipo en este difícil momento. El plantel tiene cómo objetivo intentar ganar la Copa Argentina (enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en cuartos de final) para poder asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores.