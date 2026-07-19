Desconsuelo: las lágrimas de Lionel Messi de cara a los hinchas argentinos

Con las preseas plateadas colgadas en el pecho, el plantel completo liderado por Messi decidió no marcharse directamente hacia los vestuarios. En un enorme gesto de gratitud, los jugadores caminaron hacia los sectores de las tribunas donde se concentraban los miles de fanáticos que tiñeron Nueva Jersey de celeste y blanco para brindarles un aplauso cerrado y agradecer el aliento incondicional durante todo el mes de competencia.