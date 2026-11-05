Desgarrador mensaje de la familia de Jesús de Miguel tras su abrupta muerte: "Un vacío imposible de llenar"
Los familiares del futbolista del Tenerife (España) agradecieron los mensajes de cariño y pidieron vivir su duelo en "tranquilidad".
El fútbol internacional se encuentra conmocionado por la trágica partida de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife. El jugador de 30 años falleció este martes tras permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, como consecuencia de un fuerte choque con el arquero del equipo rival en pleno partido de la Segunda División de España.
El dramático episodio ocurrió en los minutos finales del cotejo disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López entre el Tenerife y el Andorra. De Miguel intentaba controlar un balón en el centro del campo cuando el arquero rival, Jesús Owono, salió a despejar el balón y lo arrolló violentamente, provocando el silencio inmediato en las tribunas.
El impacto le provocó al futbolista un paro cardiorrespiratorio en el mismo terreno de juego. Las asistencias médicas lograron reanimarlo en la cancha antes de trasladarlo de urgencia en ambulancia hacia el centro asistencial. Tras el incidente, el árbitro expulsó al guardameta por su acción con la pierna en alto y decidió suspender el encuentro.
Aunque en las primeras horas los partes médicos indicaban que el jugador se encontraba "estable dentro de la gravedad", un nuevo informe durante la madrugada del martes confirmó que había "empeorado neurológicamente", desenlace que horas después culminó con la noticia de su fallecimiento.
La conmovedora despedida de su familia
En medio del dolor, los familiares de Jesús de Miguel dialogaron con el Diario AS de España y enviaron un emotivo mensaje de agradecimiento ante la marea de afecto recibida por parte de simpatizantes e instituciones deportivas de todo el país.
“Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos aquellos que tuvieron la suerte de compartir su vida con él", expresaron acongojados. Asimismo, remarcaron el valor del acompañamiento popular durante estas dolorosas horas: "En estos momentos tan difíciles para nosotros, queremos agradecer de todo corazón todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que estamos recibiendo desde el fallecimiento de Jesús".
Y añadieron: "No hay palabras para agradecer cada mensaje y cada gesto de afecto que nos llega. Gracias a quienes piensan en él".
Por último, solicitaron resguardo para atravesar la pérdida en el ámbito privado: "Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación exige”.
Cabe señalar que Jesús de Miguel estaba casado y tenía una hijita de un año y medio. El dolor es inconmensurable.
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