Desgarrador mensaje de la familia de Jesús de Miguel tras su abrupta muerte: "Un vacío imposible de llenar"

“Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos aquellos que tuvieron la suerte de compartir su vida con él", expresaron acongojados. Asimismo, remarcaron el valor del acompañamiento popular durante estas dolorosas horas: "En estos momentos tan difíciles para nosotros, queremos agradecer de todo corazón todas las muestras de cariño, apoyo y respeto que estamos recibiendo desde el fallecimiento de Jesús".

Y añadieron: "No hay palabras para agradecer cada mensaje y cada gesto de afecto que nos llega. Gracias a quienes piensan en él".

Por último, solicitaron resguardo para atravesar la pérdida en el ámbito privado: "Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación exige”.

Cabe señalar que Jesús de Miguel estaba casado y tenía una hijita de un año y medio. El dolor es inconmensurable.