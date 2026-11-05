El contundente pedido de los jugadores españoles tras la muerte de Jesús de Miguel
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) transmitió el reclamo unánime de los jugadores para detener la actividad del fútbol local luego del fallecimiento del delantero de Tenerife.
La muerte de Jesús de Miguel generó una profunda conmoción en el fútbol español y provocó un fuerte reclamo de los futbolistas. A través de un comunicado, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) solicitó suspender la próxima jornada de competición, al considerar que los protagonistas no están en condiciones anímicas de salir a la cancha.
La postura del sindicato fue contundente y reflejó el sentimiento generalizado entre los jugadores: "No se dan las circunstancias anímicas ni humanas para afrontar la competición con normalidad". En el documento, la organización manifestó su pesar por la pérdida del futbolista de Tenerife y sostuvo que lo más apropiado sería detener la actividad como muestra de respeto y solidaridad ante lo sucedido.
Los futbolistas españoles pidieron suspender la fecha
La AFE también remarcó que el deporte debe poner a las personas por encima de los compromisos competitivos y los intereses económicos. En ese sentido, consideró que este es un momento para priorizar "el respeto, al duelo y a la sensibilidad".
"No se dan las circunstancias"
El presidente de la AFE, David Aganzo, acompañó el pedido de los futbolistas durante una visita a Navahermosa, donde una delegación del sindicato se acercó para expresar su apoyo. "El mayor cariño que le podemos dar es una jornada de luto. Hay tiempo de sobra para poder competir. Creo que a nivel de España deberíamos ser ejemplares", manifestó el dirigente.
Además, Aganzo reconoció que habían intentado impulsar una medida similar durante la jornada europea, aunque no contaron con el tiempo necesario para llevarla adelante. "Todos estamos terriblemente destrozados, y ahora competir. Estamos hablando de salud mental, pero cuando llega el momento de tomar decisiones para que esto se corte, la parte comercial de la industria, funciona", cuestionó.
El reclamo de los jugadores abrió un debate sobre la continuidad del calendario tras la muerte de De Miguel. El sindicato planteó que una jornada de luto sería una manera de acompañar a los familiares, compañeros y allegados del futbolista, en medio de una noticia que golpeó profundamente al ambiente deportivo español.
El comunicado completo de la AFE
La Asociación de Fútbolistas Españoles (AFE) se ha puesto en contacto con jugadores y jugadoras de todas las categorías para conocer su sentir tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. De manera unánime, el colectivo ha trasladado que considera que no deberían disputarse los encuentros previstos para esta jornada.
Los futbolistas han expresado su profundo pesar por esta pérdida y entienden que no se dan las circunstancias anímicas ni humanas para afrontar la competición con normalidad.
Por ese motivo, trasladaron a la AFE que lo más adecuado sería suspender la jornada, apelando al respeto y la sensibilidad ante una noticia que causó una profunda conmoción entre compañeros y compañeras.
El sindicato insistió en que el fútbol tiene la oportunidad de demostrar que, por encima de las competencias y los intereses económicos, están las personas.
Hay momentos en los que la humanidad, el respeto y la solidaridad deben estar por encima de cualquier competición”, concluyó el comunicado.
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