El contundente pedido de los jugadores españoles tras la muerte de Jesús de Miguel

El reclamo de los jugadores abrió un debate sobre la continuidad del calendario tras la muerte de De Miguel. El sindicato planteó que una jornada de luto sería una manera de acompañar a los familiares, compañeros y allegados del futbolista, en medio de una noticia que golpeó profundamente al ambiente deportivo español.

El comunicado completo de la AFE

La Asociación de Fútbolistas Españoles (AFE) se ha puesto en contacto con jugadores y jugadoras de todas las categorías para conocer su sentir tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. De manera unánime, el colectivo ha trasladado que considera que no deberían disputarse los encuentros previstos para esta jornada.

Los futbolistas han expresado su profundo pesar por esta pérdida y entienden que no se dan las circunstancias anímicas ni humanas para afrontar la competición con normalidad.

Por ese motivo, trasladaron a la AFE que lo más adecuado sería suspender la jornada, apelando al respeto y la sensibilidad ante una noticia que causó una profunda conmoción entre compañeros y compañeras.

El sindicato insistió en que el fútbol tiene la oportunidad de demostrar que, por encima de las competencias y los intereses económicos, están las personas.

Hay momentos en los que la humanidad, el respeto y la solidaridad deben estar por encima de cualquier competición”, concluyó el comunicado.