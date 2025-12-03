Desmayo en vivo: una periodista se desplomó durante la previa de un amistoso y generó preocupación

Horas después, la propia periodista llevó tranquilidad a sus seguidores a través de Instagram. Allí explicó lo sucedido con un mensaje directo: “Uy, eso fue un poco extraño. Perdón por preocuparlos a todos, estoy bien. Los maravillosos paramédicos de los Saints dijeron que probablemente sea un virus; solo necesito algo de descanso e hidratación. Estoy realmente avergonzada de que haya pasado en televisión, pero muchas gracias a mis colegas de ITV, que me cuidaron esta noche. Y a Wrighty y Neets por sostenerme. Perdón, otra vez”, publicó.