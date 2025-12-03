Desmayo en vivo: una periodista se desplomó durante la previa de un amistoso y generó preocupación
La presentadora británica Laura Woods cayó al aire minutos antes del inicio del partido entre Inglaterra y Ghana. La señal interrumpió la transmisión.
La transmisión previa al amistoso femenino entre Inglaterra y Ghana quedó atravesada por un momento de máxima tensión cuando Laura Woods, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión británica, se desplomó en vivo frente a las cámaras. La situación ocurrió en el estadio St Mary’s de Southampton, justo cuando el seleccionado inglés estaba por salir al campo de juego y la periodista analizaba el encuentro junto a sus compañeros Ian Wright y Anita Asante.
La escena, aunque breve, fue suficiente para alertar tanto a los espectadores como al equipo de producción. Cuando Woods comenzó a desvanecerse, Wright y Asante reaccionaron de inmediato para asistirla y la transmisión cortó abruptamente hacia un bloque publicitario. El canal ITV evitó mostrar el episodio en detalle, pero las imágenes previas al corte dejaron en evidencia la gravedad del momento.
Tras varios minutos sin información, la señal volvió al aire con Katie Shanahan como conductora provisoria. La presentadora explicó que su colega estaba siendo atendida por los servicios médicos del estadio: “Como habrán notado, no tenemos a la maravillosa Laura Woods porque se sintió mal, pero ya está recibiendo la mejor atención. Yo estaré cubriéndola por hoy”, informó con serenidad, intentando llevar calma a la audiencia.
Más adelante, durante el entretiempo, Shanahan brindó una actualización más concreta: “Como todos saben, Laura se sintió mal al comienzo del programa. Queremos asegurarles que está bien. Le enviamos todo nuestro cariño”. El canal mantuvo la cobertura habitual del partido, aunque la preocupación por la salud de Woods dominó la conversación en redes sociales durante toda la tarde.
Horas después, la propia periodista llevó tranquilidad a sus seguidores a través de Instagram. Allí explicó lo sucedido con un mensaje directo: “Uy, eso fue un poco extraño. Perdón por preocuparlos a todos, estoy bien. Los maravillosos paramédicos de los Saints dijeron que probablemente sea un virus; solo necesito algo de descanso e hidratación. Estoy realmente avergonzada de que haya pasado en televisión, pero muchas gracias a mis colegas de ITV, que me cuidaron esta noche. Y a Wrighty y Neets por sostenerme. Perdón, otra vez”, publicó.
Figura central en la cobertura del fútbol europeo, Woods conduce programas en ITV, Amazon Prime Video y TNT Sports. Además, es una presencia habitual en transmisiones de Champions League y grandes competencias internacionales. Nacida en Dagenham y formada en periodismo en la Universidad de Kingston, inició su carrera en Sky Sports en 2009, donde pasó por distintos roles detrás de cámara antes de posicionarse como una de las presentadoras más destacadas del Reino Unido.
