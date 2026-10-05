Despedida de Lionel Messi: AFA organiza un Fan Fest masivo para vivir la previa en Ciudad Universitaria

Los artistas que estarán presentes dentro del Estadio Monumental

Mientras que el Fan Fest se realiza en Ciudad Universitaria, el espectáculo oficial dentro de la cancha de River Plate también contará con un despliegue musical de primer nivel. El escenario del Estadio Monumental albergará los shows de Soledad Pastorutti, el cantante cordobés Ulises Bueno y la participación especial de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, acompañados por un show tecnológico de más de 500 drones en el cielo de Núñez.