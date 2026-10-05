Despedida de Lionel Messi: AFA organiza un Fan Fest masivo para vivir la previa en Ciudad Universitaria
Con shows en vivo, la presencia de las copas y juegos interactivos, el predio de la UBA será la sede de los "festejos" antes, durante y después del partido.
Este martes será un día tristísimo para muchos argentinos que verán, por última vez, a su capitán vistiendo la camiseta de la Selección Argentina pero de todos modos la idea es celebrar por todo lo que nos dio Lionel durante estos últimos 22 años.
En el marco del último encuentro que disputará Messi vistiendo la celeste y blanca, la Asociación del Fútbol Argentino lanzó la convocatoria oficial para el Fan Fest "Gracias, Leo". La cita tendrá lugar este martes 6 de octubre, de 12:00 a 00:00 horas, en el Campo de Deportes de la UBA, ubicado en el predio de Ciudad Universitaria.
El evento fue concebido como un espacio de encuentro integral para miles de hinchas que no consiguieron un lugar en el estadio y buscan reunirse a seguir el histórico partido en pantalla gigante, disfrutando además de propuestas gastronómicas e intervenciones artísticas.
Música en vivo, reliquias de la Scaloneta y accesos
La grilla del escenario principal contará con shows en vivo Kapanga a las 18:30 y del grupo La T y La M a las 19:30. La conducción del festival estará a cargo del ex arquero de la Selección y subcampeón del Mundo Sergio Goycochea, quien encabezará la propuesta interactiva "Penales con Goyco" abierta al público.
Entre las atracciones centrales, los asistentes podrán tomarse fotos con las tres copas oficiales obtenidas por la Selección (Copa del Mundo, Copa América y Finalissima) y recorrer un espacio ambientado con gigantografías del capitán argentino. Las entradas se comercializan a través del sitio Deportick a un valor de $30.000 para el pase general y $100.000 para el combo de dos ingresos más estacionamiento.
Los artistas que estarán presentes dentro del Estadio Monumental
Mientras que el Fan Fest se realiza en Ciudad Universitaria, el espectáculo oficial dentro de la cancha de River Plate también contará con un despliegue musical de primer nivel. El escenario del Estadio Monumental albergará los shows de Soledad Pastorutti, el cantante cordobés Ulises Bueno y la participación especial de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, acompañados por un show tecnológico de más de 500 drones en el cielo de Núñez.
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