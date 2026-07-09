Liam Gallagher aseguró estar "listo" para cantar "Wonderwall" si Inglaterra llega a la final del Mundial 2026
El cantante de Oasis aceptó el desafío de los hinchas en redes sociales. La canción se convirtió en el himno no oficial de la selección inglesa este Mundial.
Liam Gallagher se comprometió a interpretar "Wonderwall" si Inglaterra llega a la final del Mundial 2026. El cantante de Oasis respondió a la propuesta de un hincha en las redes sociales y alimentó la ilusión de los fanáticos, en medio de la popularidad que adquirió el tema como himno no oficial del equipo de Thomas Tuchel.
La propuesta surgió en las redes sociales, donde un hincha le sugirió a Gallagher que cantara "Wonderwall" en el estadio de Nueva York, escenario de la final mundialista, si Inglaterra llega a esa instancia. El músico aceptó el desafío con un simple "Estoy listo", una respuesta que no tardó en viralizarse y entusiasmar a los fanáticos.
Aunque se trató de un intercambio espontáneo en redes sociales y no de una iniciativa oficial, la respuesta del músico reforzó el fenómeno que rodea a uno de los clásicos de Oasis al durante esta Copa del Mundo.
De clásico del britpop a himno de Inglaterra
Lanzada en 1995, "Wonderwall" es una de las canciones más exitosas de Oasis y uno de los grandes clásicos del britpop. Si bien hace años forma parte del repertorio de las tribunas inglesas, en el Mundial 2026 adquirió un protagonismo especial y pasó a convertirse en el himno no oficial del seleccionado.
Después de cada victoria, jugadores e hinchas la entonan juntos tanto en las gradas como en el vestuario, transformándola en un ritual que simboliza la unión entre el plantel y los aficionados.
Una de las imágenes que más repercusión generó fue la de Harry Kane cantando el tema con tanta euforia tras la victoria por 3-2 frente a México que terminó prácticamente sin voz. El video se volvió viral y el propio Liam Gallagher reaccionó con humor al asegurar que podía enseñarle al capitán inglés "cómo se hace".
El respaldo de Noel Gallagher
El fenómeno también recibió el aval de Noel Gallagher, compositor de la canción, quien aseguró que "Wonderwall pertenece a la gente" y confesó su sorpresa al descubrir que Jude Bellingham conocía la letra completa.
El entusiasmo también se trasladó a las plataformas de música. Según medios británicos, las reproducciones del tema en Spotify Reino Unido aumentaron cerca de un 50% desde el inicio del Mundial, impulsadas por la campaña de Inglaterra y por la repercusión que alcanzó el tema durante el torneo.
Un ritual que ya identifica a la Selección inglesa
Dentro del plantel, la canción se convirtió en una tradición. El mediocampista Declan Rice recordó que el primer coro colectivo tras el debut marcó el inicio de un vínculo especial con los hinchas, mientras que Harry Kane aseguró que cantarla después de cada partido es uno de los momentos más significativos que vivió con la camiseta inglesa.
Ni siquiera una lesión de Jordan Henderson en la muñeca durante los festejos posteriores al triunfo frente a México modificó la costumbre. Una vez más, jugadores y aficionados terminaron unidos por el mismo coro, consolidando a "Wonderwall" como la banda sonora de la campaña inglesa en el Mundial 2026.
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