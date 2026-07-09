Liam Gallagher aseguró estar "listo" para cantar "Wonderwall" si Inglaterra llega a la final del Mundial 2026

Una de las imágenes que más repercusión generó fue la de Harry Kane cantando el tema con tanta euforia tras la victoria por 3-2 frente a México que terminó prácticamente sin voz. El video se volvió viral y el propio Liam Gallagher reaccionó con humor al asegurar que podía enseñarle al capitán inglés "cómo se hace".

El respaldo de Noel Gallagher

El fenómeno también recibió el aval de Noel Gallagher, compositor de la canción, quien aseguró que "Wonderwall pertenece a la gente" y confesó su sorpresa al descubrir que Jude Bellingham conocía la letra completa.

El entusiasmo también se trasladó a las plataformas de música. Según medios británicos, las reproducciones del tema en Spotify Reino Unido aumentaron cerca de un 50% desde el inicio del Mundial, impulsadas por la campaña de Inglaterra y por la repercusión que alcanzó el tema durante el torneo.

Un ritual que ya identifica a la Selección inglesa

Dentro del plantel, la canción se convirtió en una tradición. El mediocampista Declan Rice recordó que el primer coro colectivo tras el debut marcó el inicio de un vínculo especial con los hinchas, mientras que Harry Kane aseguró que cantarla después de cada partido es uno de los momentos más significativos que vivió con la camiseta inglesa.

Ni siquiera una lesión de Jordan Henderson en la muñeca durante los festejos posteriores al triunfo frente a México modificó la costumbre. Una vez más, jugadores y aficionados terminaron unidos por el mismo coro, consolidando a "Wonderwall" como la banda sonora de la campaña inglesa en el Mundial 2026.