Detuvieron a un periodista turco por una noticia falsa sobre Jamal Musiala y Galatasaray
Can Terzi fue arrestado en Estambul y posteriormente liberado en el marco de una investigación de la Fiscalía General de Bakrköy.
El mercado de pases terminó con una situación insólita en Turquía. Can Terzi, periodista especializado en información deportiva, fue detenido este lunes en Estambul luego de difundir públicamente una noticia sobre un supuesto acuerdo entre Galatasaray y Jamal Musiala, futbolista del Bayern Múnich de la Bundesliga de Alemania. El comunicador quedó involucrado en una investigación iniciada por la Fiscalía General de Bakrköy, que analizó una presunta “difusión pública de información engañosa”.
Terzi había afirmado públicamente que Galatasaray había alcanzado un acuerdo para incorporar al mediocampista alemán y presentó la operación como una transferencia prácticamente confirmada. Sin embargo, el club turco salió rápidamente a desmentir esa versión y aseguró que no había cerrado ningún acuerdo por el futbolista.
Pese al comunicado de la institución, el periodista mantuvo su postura. Terzi sostuvo que contaba con diferentes fuentes que respaldaban la información y defendió la veracidad de lo que había publicado. La situación escaló hasta desembocar en su detención y posterior traslado a dependencias policiales, donde debió prestar declaración.
El episodio generó repercusión por las consecuencias que tuvo una información vinculada a un posible fichaje. En el centro de la controversia quedó Musiala, uno de los futbolistas más importantes del Bayern y de la selección alemana, cuya llegada a Galatasaray había sido presentada por Terzi como un hecho.
Can Terzi mantuvo su versión pese al desmentido
La particularidad del caso estuvo en que el periodista no retiró la información después de que Galatasaray negara públicamente la existencia de un acuerdo. Por el contrario, continuó defendiendo su versión y aseguró que sus fuentes eran suficientes para sostener la noticia. Terzi incluso había reconocido que esperaba que el club pudiera salir a desmentir la operación.
Aun así, sostuvo que confiaba plenamente en la información que había recibido y llegó a poner su propia reputación en juego por la noticia. El comunicador señaló posteriormente al empresario turco Oktay Ercan, propietario del club belga Westerlo, como la persona que le habría proporcionado los datos sobre el supuesto acuerdo entre Musiala y Galatasaray.
La insistencia de Terzi en mantener su versión, sumada al desmentido oficial de la institución, derivó en la intervención de la Fiscalía General de Bakrköy. El periodista fue detenido para prestar declaración en el marco de la investigación y posteriormente recuperó su libertad. La causa se inició bajo la figura de la “presunta difusión pública de información engañosa”, según la investigación judicial.
Galatasaray negó haber cerrado el fichaje de Musiala
El punto de partida de todo el conflicto fue la afirmación de que Galatasaray había conseguido cerrar la contratación de Jamal Musiala. El futbolista del Bayern Múnich había sido señalado por Terzi como una incorporación concreta del conjunto turco. La institución, sin embargo, negó públicamente esa información. El desmentido dejó al periodista enfrentado con la versión oficial del club, aunque Terzi decidió sostener su información.
La posibilidad de que Musiala pudiera abandonar Alemania también encontraba obstáculos en su situación contractual. El mediocampista de 23 años mantiene un vínculo con Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2030, por lo que cualquier transferencia requeriría necesariamente un acuerdo entre el jugador, su actual club y la entidad interesada.
Además, el Bayern continúa considerando al futbolista dentro de su planificación deportiva. La institución había previsto un proceso particular para su preparación después de una operación programada tras el Mundial de 2026, con la intención de que pudiera estar disponible para el inicio de la nueva temporada. Por ese motivo, la información difundida en Turquía chocó tanto con el desmentido de Galatasaray como con la situación contractual y deportiva de Musiala en Alemania.
Una noticia de mercado que terminó en una investigación judicial
Las informaciones sobre transferencias suelen generar versiones cruzadas, rumores y desmentidos durante los períodos de negociaciones. Sin embargo, en este caso la controversia adquirió una dimensión diferente debido a la intervención de la Fiscalía.
Terzi no solamente difundió la versión del supuesto fichaje, sino que insistió públicamente en que la operación era verdadera incluso después de que Galatasaray negara haber llegado a un acuerdo. El periodista sostuvo que había recibido información de diferentes fuentes y posteriormente identificó a Oktay Ercan como uno de los responsables de haberle proporcionado datos sobre la operación.
La investigación de la Fiscalía General de Bakrköy terminó derivando en su detención en Estambul. Tras ser trasladado para declarar, Terzi fue puesto en libertad, aunque la investigación continúa.
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