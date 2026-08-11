Detuvieron a un periodista turco por una noticia falsa sobre Jamal Musiala y Galatasaray

Aun así, sostuvo que confiaba plenamente en la información que había recibido y llegó a poner su propia reputación en juego por la noticia. El comunicador señaló posteriormente al empresario turco Oktay Ercan, propietario del club belga Westerlo, como la persona que le habría proporcionado los datos sobre el supuesto acuerdo entre Musiala y Galatasaray.

La insistencia de Terzi en mantener su versión, sumada al desmentido oficial de la institución, derivó en la intervención de la Fiscalía General de Bakrköy. El periodista fue detenido para prestar declaración en el marco de la investigación y posteriormente recuperó su libertad. La causa se inició bajo la figura de la “presunta difusión pública de información engañosa”, según la investigación judicial.

Arrestaron en Turquía al periodista Can Terzi por "difusión de información engañosa al público": había dicho que Jamal Musiala iba a fichar por el Galatasaray.



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Galatasaray negó haber cerrado el fichaje de Musiala

El punto de partida de todo el conflicto fue la afirmación de que Galatasaray había conseguido cerrar la contratación de Jamal Musiala. El futbolista del Bayern Múnich había sido señalado por Terzi como una incorporación concreta del conjunto turco. La institución, sin embargo, negó públicamente esa información. El desmentido dejó al periodista enfrentado con la versión oficial del club, aunque Terzi decidió sostener su información.

La posibilidad de que Musiala pudiera abandonar Alemania también encontraba obstáculos en su situación contractual. El mediocampista de 23 años mantiene un vínculo con Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2030, por lo que cualquier transferencia requeriría necesariamente un acuerdo entre el jugador, su actual club y la entidad interesada.

Además, el Bayern continúa considerando al futbolista dentro de su planificación deportiva. La institución había previsto un proceso particular para su preparación después de una operación programada tras el Mundial de 2026, con la intención de que pudiera estar disponible para el inicio de la nueva temporada. Por ese motivo, la información difundida en Turquía chocó tanto con el desmentido de Galatasaray como con la situación contractual y deportiva de Musiala en Alemania.

Una noticia de mercado que terminó en una investigación judicial

Las informaciones sobre transferencias suelen generar versiones cruzadas, rumores y desmentidos durante los períodos de negociaciones. Sin embargo, en este caso la controversia adquirió una dimensión diferente debido a la intervención de la Fiscalía.

Terzi no solamente difundió la versión del supuesto fichaje, sino que insistió públicamente en que la operación era verdadera incluso después de que Galatasaray negara haber llegado a un acuerdo. El periodista sostuvo que había recibido información de diferentes fuentes y posteriormente identificó a Oktay Ercan como uno de los responsables de haberle proporcionado datos sobre la operación.

La investigación de la Fiscalía General de Bakrköy terminó derivando en su detención en Estambul. Tras ser trasladado para declarar, Terzi fue puesto en libertad, aunque la investigación continúa.