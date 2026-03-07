Día del Hincha de Racing: por qué se celebra el 7 de marzo
El Día del Hincha de Racing Club es una jornada de celebración, memoria y afecto que rememora la pasión que une a millones de argentinos alrededor de un escudo que va más allá del fútbol.
No es solo festejar triunfos: es reivindicar una identidad forjada en décadas de alegrías inolvidables, derrotas que enseñaron y una fidelidad inquebrantable que se transmite de generación en generación.
Los hinchas de Racing, los académicos, llevan consigo la historia de un club fundado en 1903 que supo conquistar la mística popular con títulos nacionales e internacionales, figuras legendarias y momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva. Desde hazañas como la obtención de la Copa Intercontinental y la Libertadores, hasta campañas épicas en el torneo local, cada logro se celebra como parte de un legado que convoca a socios y simpatizantes a reconocerse como parte de una misma familia.
Por qué se festeja el 7 de marzo
Esa fecha recuerda una de las páginas más dramáticas y, a la vez, emotivas de la historia del club: el 7 de marzo de 1999, en medio de una intervención judicial y la amenaza de quiebra, los hinchas de Racing se autoconvocaron y llenaron el Estadio Presidente Perón (el Cilindro) aunque el equipo no pudo salir a jugar la primera fecha del Clausura ante Talleres.
La convocatoria fue la respuesta al duro diagnóstico público de la síndico Liliana Ripoll —quien días antes había dicho que “Racing Asociación Civil ha dejado de existir”— y se convirtió en una demostración masiva de apoyo que reunió a decenas de miles de simpatizantes y a referentes del club en la cancha.
Con el tiempo esa jornada espontánea se transformó en efeméride: en 2009 el Departamento del Hincha, con la autorización de la Comisión Directiva, instituyó oficialmente el 7 de marzo como el Día del Hincha de Racing, para recordar cada año aquel gesto que contribuyó a la continuidad institucional.
El Día del Hincha es también ocasión para recordar a las glorias que vistieron la camiseta blanca y celeste: jugadores que con su habilidad, entrega y amor por la camiseta escribieron capítulos imborrables; técnicos y dirigentes que marcaron épocas; y, sobre todo, a la afición que en las tribunas hizo del Cilindro un lugar de fervor único. Las calles, las plazas y las redes sociales se llenan de anécdotas, fotos antiguas y relatos que reavivan el orgullo por pertenecer.
Más allá de la nostalgia, esta efeméride impulsa la solidaridad y el compromiso con la comunidad. Hinchas que organizan actividades solidarias, encuentros culturales, mateadas y jornadas para los más chicos, demuestran que el club es un actor social relevante. Es un día para fortalecer los lazos, para celebrar la institución como espacio de encuentro y de construcción colectiva.
En definitiva, celebrar el Día del Hincha de Racing Club es celebrar la pasión popular argentina: una pasión que se vive en voz alta, que alienta en las buenas y en las malas, que enseña a resistir y a soñar. Es recordar que ser hincha es, ante todo, nunca abandonar la esperanza y seguir creyendo en los colores que nos representan. ¡A seguir cantando por Racing, hoy y siempre!
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario