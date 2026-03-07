El jugador que terminó en quiebra por deudas millonarias

Qué sucedió con su riqueza

James McFadden 2 Tras su retiro y los problemas financieros, McFadden trabaja como comentarista.

Con el tiempo, las inversiones de McFadden en bienes raíces y cine durante los 2000 fueron calificadas por la Hacienda británica como evasión fiscal, generando deudas importantes y reavivando un conflicto previo de 2018, cuando un familiar evitó su quiebra.

El Tribunal de Sheriff de Hamilton aprobó su insolvencia, y la firma Opus Restructuring se encargó de administrar el caso para pagar a los acreedores. Según The Sun, McFadden declaró no tener activos y sus registros recientes lo vinculan a Sports and Media Consultancy Limited, una empresa gestionada por su esposa.