El jugador que terminó en quiebra por deudas millonarias
Las malas inversiones lo acorralaron y opacaron su gran carrera en la Premier League. Hoy trabaja como comentarista. ¿De quién se trata?
Muchos futbolistas enfrentan grandes desafíos al manejar fortunas millonarias de la noche a la mañana. James McFadden, delantero escocés, sufrió las consecuencias de decisiones financieras equivocadas y excesos fuera de la cancha, perdiendo gran parte de su patrimonio una vez retirado.
Tras brillar en la Premier League, McFadden invirtió en bienes raíces y cine durante los años 2000, pero estas operaciones fueron consideradas evasión fiscal por la Hacienda británica, generando deudas importantes. Luego de estar rodeados de problemas que opacaron su carrera, el escocés se desempeña como comentarista en la actualidad.
La fortuna de James McFadden
McFadden, originario de Escocia, comenzó su carrera profesional en Motherwell, donde atrajo la atención de clubes más grandes de Reino Unido gracias a su talento dentro del campo de juego.
En 2003 se incorporó al Everton por alrededor de 1,7 millones de dólares, integrándose al ritmo exigente de la Premier League. Sin embargo, temporadas más tardes recaló en el Birmingham City por 7 millones de dólares, aunque en 2011 regresó a Everton.
Luego volvió al Motherwell y pasos por St Johnstone y Queen of the South, hasta su retiro en 2018. En paralelo, McFadden tuvo un papel destacado en la selección escocesa, con 48 partidos y 15 goles. Uno de sus momentos más recordados fue el gol que selló la clasificación de Escocia ante Francia para la Eurocopa 2008.
Qué sucedió con su riqueza
Con el tiempo, las inversiones de McFadden en bienes raíces y cine durante los 2000 fueron calificadas por la Hacienda británica como evasión fiscal, generando deudas importantes y reavivando un conflicto previo de 2018, cuando un familiar evitó su quiebra.
El Tribunal de Sheriff de Hamilton aprobó su insolvencia, y la firma Opus Restructuring se encargó de administrar el caso para pagar a los acreedores. Según The Sun, McFadden declaró no tener activos y sus registros recientes lo vinculan a Sports and Media Consultancy Limited, una empresa gestionada por su esposa.
