Emotivo encuentro de Estela de Carlotto con León Gieco: interpretó su emblemática canción "La Memoria"

Carlotto Gieco Memoria

La canción "La Memoria" fue publicada en el disco "Bandidos rurales" en 2001 y con el paso del tiempo se convirtió en un himno de resistencia.

La letra del tema recorre hechos trágicos de la historia nacional y regional —como el genocidio, el atentado a la AMIA y el asesinato de José Luis Cabezas— bajo la premisa de que "la memoria pincha hasta sangrar" para evitar que los errores del pasado se repitan.

Estela de Carlotto, previo al Día de la Memoria: "El Gobierno no es el dueño de las cosas que puede negar"

En vísperas de una nueva conmemoración del 24 de marzo y el Día de la Memoria, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, brindó una entrevista cargada de definiciones sobre el presente de los Derechos Humanos en Argentina.

A sus 95 años, y mientras guarda reposo por prescripción médica, la referente subrayó que la construcción de la memoria colectiva es una tarea que trasciende a los gobiernos de turno.

Para Carlotto, la historia argentina permanece "incompleta" debido al pacto de silencio de los responsables de la última dictadura. En diálogo con C5N, hizo un llamado a que la movilización sea un "movimiento general de todo el país" y lanzó una advertencia directa hacia el Poder Ejecutivo.

"El Gobierno no es el dueño de las cosas que puede negar o aceptar", afirmó, cuestionando la postura oficial respecto a los crímenes de lesa humanidad. "El Nunca Más debe ser una realidad, no un deseo", sentenció Estela.

Estela de Carlotto habló del valor de la identidad y los hallazgos en La Perla

La dirigente se refirió al reciente hallazgo de los restos de 12 detenidos-desaparecidos en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Destacó que, aunque el paso del tiempo es inexorable y muchos represores han muerto, la búsqueda de la verdad no se detiene.

Respecto al cierre de un duelo, Carlotto explicó que encontrar restos es un proceso doloroso pero vital para las familias. "Una cosa es saber que ha muerto y otra poder llevar unas flores a un cementerio", señaló.

"El silencio para nosotros no existe; es vivir y buscar a los nietos", resumió Estela, recordando su propia historia personal con su hija Laura y la recuperación de la identidad de su nieto, Ignacio Montoya Carlotto, en 2014.

Críticas a la gestión actual

Estela de Carlotto lamentó la falta de acompañamiento por parte del actual gobierno nacional, al que acusó de mantener una "frialdad social" ante la tragedia de la dictadura.

La referente de derechos humanos reclamó un apoyo total del poder político para avanzar en los encuentros de identidad y advirtió que el pueblo no desea repetir situaciones de violencia que ya forman parte del pasado.